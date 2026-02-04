Nie tylko zaręczynowy. Najcieńszy na rynku pierścień płatniczy Maxcom Pay Ultra Slim idealnym prezentem na Walentynki

Marka Maxcom konsekwentnie rozwija rozwiązania upraszczające codzienne płatności. Pod koniec stycznia w ofercie polskiego importera i dystrybutora elektroniki użytkowej znalazł się pierścień Maxcom Pay Ultra Slim – najcieńszy pierścień płatniczy na rynku, o szerokości zaledwie 3,2 mm, dostępny także w wersji 7 mm. Ringi Maxcom Pay umożliwiają płatności zbliżeniowe bez karty czy telefonu, stanowiąc wygodną i elegancką alternatywę dla standardowych transakcji. Pierścień Maxcom Pay działa w oparciu o technologię NFC – płatność odbywa się przez zbliżenie zaciśniętej w pięść dłoni do terminala.

– Dziś dodatki mają nie tylko dobrze wyglądać, ale też realnie ułatwiać życie – mówi Karina Gałązka, Marketing Project Manager w Maxcom. – Pierścień płatniczy Maxcom Pay został stworzony z myślą o codziennym komforcie i dopasowaniu do intensywnego tempa dnia. Jest lekki, wygodny i na tyle dyskretny, że szybko staje się naturalną częścią codziennych stylizacji, zarówno damskich, jak i męskich. Nie wymaga ładowania ani połączenia z internetem, a dzięki odporności na kontakt z wodą sprawdza się podczas codziennych aktywności, treningu czy mycia rąk. Różne grubości pierścienia pozwalają dopasować go do indywidualnych preferencji, a szybkie i bezpieczne płatności zbliżeniowe sprawiają, że działa w każdej sytuacji. – dodaje.

Bezpieczeństwo to jeden z kluczowych atutów pierścienia Maxcom Pay. Dane płatnicze nie są przechowywane bezpośrednio w urządzeniu, a w przypadku zgubienia lub kradzieży pierścień można szybko dezaktywować w dedykowanej aplikacji. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoimi płatnościami, bez obaw o utratę środków. Do konfiguracji pierścienia niezbędna jest aplikacja Fidesmo, dostępna na Androida i iOS. Maxcom Pay Ultra Slim współpracuje z takimi bankami, jak PKO BP, Pekao, mBank, Alior Bank, BPS, BNP Paribas, Credit Agricole, VeloBank, a także z fintechami, jak Curve czy Revolut. Z pierścieniem można powiązać karty Mastercard i Visa.

Pierścień płatniczy Maxcom Pay to rozwiązanie dla osób, które oczekują od technologii prostoty i niezawodności. Ultracienka forma oraz odporność na różne warunki sprawiają, że staje się naturalnym elementem codzienności. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych form płatności, łącząca styl z funkcjonalnością.