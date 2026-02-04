Prywatny detektyw zdradził 4 zachowania facetów, które mogą świadczyć o zdradzie. Punkt 2 wskazuje, że jest naprawdę źle

Zmiany w zachowaniu partnera mogą budzić niepokój, a detektywi i prawnicy wskazują na sygnały zdrady.

Te zachowania mogą świadczyć o zdradzie. Sygnały, które powinni wzbudzić czujność

Nie każda zmiana w zachowaniu partnera to znak, że dzieje się coś złego. Wszyscy dojrzewamy i się zmieniamy. Naturalne jest to, że nawet w długoletnich związkach może dochodzić do sporych zmian. Bywa jednak, że pojawiają się niepokojące sygnały. Praktyka prywatnych detektywów oraz prawników od rozwodów wskazuje, że są pewne zachowania, które mogą sugerować, że partner nie jest wierny. Czujność powinny wzbudzić zwłaszcza wtedy, gdy występują jednocześnie.

Prywatny detektyw z Kalifornii, Tom Martin, w rozmowie z "The Independent" przyznał, że jego doświadczenie pozwoliło mu wskazać 4 zachowania mężczyzn, które wskazują na niewierność. Mężczyzna podkreślił, że nie każda zmiana w zachowaniu jest niepokojąca, ale wiele z tego, co wymieniał często powtarza się w jego sprawach.

4 sygnały, że facet może zdradzać

Pierwszym sygnałem, który jest jednocześnie najbardziej niejednoznaczny jest zmiana w codziennej rutynie. Nagłe wyjścia ze znajomymi, częste nadgodziny, a nawet powtarzające się wyjazdy służbowe powinny wzbudzić zainteresowanie. Martin podkreśla, że tego rodzaju zachowania, zwłaszcza, gdy występuje w dużym natężeniu nie jest do końca normalne.

Drugim zachowaniem, które wysyła już bardzo poważne ostrzeżenie, są nietypowe przedmioty znajdowanie w jego aucie czy w ubraniach. Czujność powinna wzbudzić przede wszystkim nienależąca do nas biżuteria, prezerwatywy, a także klasyka, czyli ślady szminki i zapachy perfum. Tych sygnałów zdecydowanie nie powinno się bagatelizować.

Zachowaniem, które może także świadczyć o zdradzie jest nadmierna kontrola telefonu. Jeżeli partner nagle zaczyna zabierać ze sobą telefon do łazienki, sypialni, a nawet wychodząc wyrzucić śmieci, to znak, że może czegoś się obawiać. Dodatkowo jeżeli często odrzuca dziwne połączenia, lub wychodzi z pokoju, aby z kimś porozmawiać to sytuacja robi się poważniejsza.

Ostatnim znakiem, jaki wskazał prywatny detektyw jest zmiana w podejściu do własnego wyglądu. To dość nieoczywisty sygnał, który nie zawsze oznacza zdradę, ale jeżeli występuje w połączeniu z trzema zachowaniami powyżej to może układać się w całość. Jeżeli partner zaczyna nadmiernie dbać o sylwetkę, kupować nowe ubrania i eksperymentuje z wyglądem to może robi to dla kogoś innego.

Tom Martin podkreśla by nigdy nie wyciągać pochopnych związków. Najlepszym wskaźnikiem może okazać się Twoja intuicja.