Muzyka, smak i design – OSHEE prezentuje relaunch kategorii lemoniad i Live sesję „TOM YUM” w wyjątkowej współpracy Darii Zawiałow z Braćmi Kacperczyk

Muzyczna podróż

27 czerwca 2025 r. premierę miała wyjątkowa Live sesja Darii Zawiałow i Braci Kacperczyk, podczas której fani mogli usłyszeć nową wersję utworu „TOM YUM”. To połączenie kreatywności, autentyczności i świeżego spojrzenia na muzykę. Bracia Kacperczyk nie tylko dołączyli do projektu, ale specjalnie na tę okazję dopisali nową zwrotkę, tworząc niepowtarzalną wersję znanej już piosenki.

„Współpraca z OSHEE to dla mnie coś więcej niż rola ambasadorki – to możliwość serwowania słuchaczom nowych muzycznych niespodzianek. Przez ostatnie miesiące zrealizowaliśmy wspólnie teledysk do utworu „Dziewczyna Pop”, który został zarejestrowany w Miami. Marka OSHEE wsparła również najważniejszy klip w moim życiu – klip do „Ballady o Niej”, który został zrealizowany w Nowym Jorku. OSHEE jest także głównym patronem koncertu pod PGE Narodowym. Do grona magii, którą tworzymy razem dołącza dziś live sesja do utworu „Tom Yum”, z udziałem braci Kacperczyk – moich wspaniałych kolegów. Bardzo się cieszę, że przyjęli moje zaproszenie, bo choć ten numer nigdy nie był typowany na singla, zyskał ogromną sympatię słuchaczy. Bracia napisali niesamowitą zwrotkę, która stała się dopełnieniem utworu. Kto wie, być może zgodzą się na występ wraz ze mną i zespołem, w wersji już całkowicie live, siódmego września w Warszawie dla blisko piętnastu tysięcy osób” – mówi Daria Zawiałow, ambasadorka OSHEE.

OSHEE zaprosiło Braci Kacperczyk do tego projektu, stawiając na ich oryginalne brzmienie i autentyczność, które doskonale rezonują z wartościami marki.

„Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować ten projekt razem. Zostaliśmy zaproszeni do muzycznego świata Darii i od razu poczuliśmy, że to naturalne połączenie. OSHEE dało nam przestrzeń, żeby zrobić to po swojemu, a efekt? Jest totalnie nasz” – podkreślają Bracia Kacperczyk.

Nowa, designerska odsłona

W teledysku można także zobaczyć lemoniadę witaminową OSHEE – produkt, którego opakowanie właśnie przeszło metamorfozę. Lemoniady w nowej odsłonie to połączenie świeżości, funkcjonalności i nowoczesnego designu. Butelka o unikalnym kształcie, z tłoczonym logotypem OSHEE oraz metalizowaną etykietą, przyciąga wzrok i wyróżnia się na półce. Duże, soczyste owoce podkreślają smak i lekki charakter produktu. Lemoniady dostępne są w sześciu wariantach smakowych, w tym dwóch bez dodatku cukru. To kolejny krok w rozwoju portfolio marki, skierowany do konsumentów, którzy poszukują napojów nie tylko funkcjonalnych, ale też wpisujących się w ich styl życia.

„W działaniach jakie podejmujemy w OSHEE od lat stawiamy na autentyczność i emocje. Chcieliśmy stworzyć projekt, który będzie prawdziwy – zarówno w warstwie muzycznej, jak i wizualnej. Daria Zawiałow i Bracia Kacperczyk to osobowości, które przyciągają energią, dlatego tak świetnie wpisują się w filozofię naszej marki, ale i klimatu lemoniad witaminowych OSHEE – towarzyszymy ludziom w ich codziennych, ważnych momentach. Cieszymy się, że to właśnie z nimi możemy zaprezentować nową formę lemoniad, która bezpośrednio nawiązuje do naszej ikonicznej butelki 555 ml” – mówi Tadeusz Czarniecki, Dyrektor Marketingu OSHEE.

Współpraca obejmuje kampanię 360°, w której skład wchodzą działania digital, kampania TV, emisja w kinach oraz outdoor w największych polskich miastach. Producentem wykonawczym klipu jest dom produkcyjny LEMON.

i Autor: materiały prasowe OSHE