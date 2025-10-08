Odkryli siebie - teraz odkrywają rynek pracy. 23 osoby z szansą na pracę dzięki programowi „Odkryj siebie z Hebe”

Od warsztatów do zatrudnienia

W tegorocznej, już czwartej edycji programu „Odkryj siebie z Hebe”, rekordowa liczba 37 uczestników zainicjowała swój rozwój w kierunku przyszłych wyzwań zawodowych od warsztatów rozwojowych prowadzonych przez psychologa Michała Sasina oraz Adama Adamonisa, edukatora ruchu somatycznego. To dzięki nim młodzi wychowankowie przygotowywali się do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy, ucząc się m.in. radzenia sobie ze stresem, budowania pewności siebie i rozwijania podstawowych kompetencji komunikacyjnych.Po zakończeniu warsztatów uczestnicy rozpoczęli dwumiesięczną pracę w jednym z ponad 380 sklepów Hebe w całej Polsce. Dzięki temu mogli zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe w obszarach od obsługi klienta, przez poznawanie standardów firmy, po codzienne obowiązki pracownika sklepu. Przez cały czas trwania programu każdy uczestnik miał wsparcie mentora. W tę rolę wcieliło się aż 35 pracowników Hebe, co pokazuje ogromne zainteresowanie inicjatywą. Po ukończeniu programu wszyscy biorący udział otrzymali feedback odnośnie swojego zaangażowania, a część z nich także propozycję zatrudnienia.

Program „Odkryj siebie z Hebe” pokazuje, że nawet niewielkie wsparcie i konkretne narzędzia mogą wprowadzić realną zmianę w życiu młodych ludzi. To potwierdza skuteczność projektu - umożliwia młodym ludziom zdobycie praktycznych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz budowanie pewności siebie, co sprzyja ich samodzielności i dalszemu rozwojowi. - mówi Magdalena Mularuk, dyrektor marketingu Hebe.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Badania pokazują, że mniej niż 30% młodych osób opuszczających pieczę zastępczą miało wcześniej jakiekolwiek doświadczenie zawodowe. Nie znają realiów rynku pracy ani nie wiedzą, gdzie szukać informacji i jak rozpocząć karierę. Dodatkowo, często nie są świadomi swoich predyspozycji, a wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej bywa przypadkowy.

Program na pewno uświadamia uczestnikom, z czym wiąże się praca w dużej firmie, wzbudza w nich poczucie obowiązku i odpowiedzialności, zaznajamia z koniecznością przestrzegania zasad, a to już bardzo dużo! Dla wielu z nich jest to poważny krok do przodu i zderzenie się z prawdziwym „dorosłym” życiem. Taka sytuacja zmusza do myślenia i pomaga im zrozumieć z czym sobie dobrze radzą, co jest jeszcze wyzwaniem, co lubią w swojej pracy, a czego nie. Ta świadomość klaruje ich punkt widzenia i wybór życiowej ścieżki. Pomaga im także odkryć siebie, zgodnie z hasłem programu. Mamy osoby, które pokochały pracę w Hebe i zostały w niej, pomimo początkowego podejścia ”może to nie dla mnie, nie dam rady…” Teraz są zaangażowanymi pracownikami, a nawet w jednym przypadku mentorem dla innego uczestnika - mówi Monika Krzyżanowska, założycielka Fundacji One Day.

Dla wielu uczestników programu „Odkryj siebie z Hebe” to pierwsze realne zetknięcie z rynkiem pracy, ale dzięki wsparciu kierowników i pracowników sklepów oraz mentorów debiut zawodowy staje się mniej stresujący, a jednocześnie rozwijający i wzmacniający. Program pomaga młodym ludziom zdobyć praktyczne doświadczenie, zbudować pewność siebie i zrobić wielki krok w dorosłość.