Pizza Hut Polska w nowej odsłonie – czyli Feed Good Times!

Nowy look, te same dobre chwile

Nowa identyfikacja wizualna Pizza Hut Polska odświeża kultowe elementy marki i nadaje im bardziej współczesnej energii. Ikoniczny daszek „Hut” uproszczono, dzięki czemu zyskał on lekkość wizualną. Wciąż zachowuje jednak swoją rozpoznawalność. W stylowej odsłonie powraca też charakterystyczny, amerykański motyw kratki z lekkim retro vibem, który dodaje całości wyrazistości.

„Odświeżone logo to dla nas coś więcej niż zmiana grafiki - to zaproszenie do świata Pizza Hut w świeższym, bardziej energetycznym wydaniu. Nasza czerwień jest teraz bardziej wyrazista, a amerykańska kratka wchodzi na scenę w lekkim, stylowym wydaniu. Na pewno nie będziemy jej używać wszędzie w jednorodny sposób. Chcemy, żeby każdy element - od pudełka po kolor - mówił jedno: Feed Good Times. I mamy nadzieję, że będziemy razem z naszymi gośćmi celebrować radość codziennych chwil.” - mówi Ewelina Parzych, Communication Manager Pizza Hut.

Feed Good Times: bliżej ludzi i ich doświadczeń

Aktualne pozycjonowanie Pizza Hut Polska to konsekwentna ewolucja kierunku, który marka rozwija od lat. Jego fundamentem jest połączenie ikonicznej i innowacyjnej oferty pizzy - ulubionych, dobrze znanych klasyków w nowoczesnym wydaniu, wzbogaconych o limitowane edycje i kreatywne koncepty, które nieustannie zaskakują. Drugim elementem pozycjonowania jest doświadczenie dopasowane do gościa. Od szybkiej dostawy i intuicyjnej aplikacji, przez dokładne śledzenie zamówień, aż po restauracje zaprojektowane tak, by sprzyjały spotkaniom i swobodzie, a także były komfortowe. Całość dopełnia silna obecność marki w różnych momentach życia - jest zawsze tam, gdzie dzieje się życie: w social mediach, w trendach i we wspólnych chwilach, które naturalnie łączą ludzi.

Nowa komunikacja będzie widoczna na każdym etapie kontaktu z marką - zarówno w kanałach digitalowych, mediach społecznościowych jak i w restauracjach. W centrum uwagi pozostanie jak zawsze gość: jego emocje i przeżycia. A w tle wciąż działa nasza niezmienna troska o jakość, bezpieczeństwo i doskonały smak. Feed Good Times wyznacza również wewnętrzny kierunek marki - to nowa energia w zespołach, odświeżone uniformy oraz kultura, w której codzienna praca daje radość i poczucie wspólnego celu.

„Nowe pozycjonowanie to coś więcej niż tylko zmiana wizerunku. To dla nas strategiczny krok w budowaniu silniejszej marki Pizza Hut. W 2026 roku marka skupia się na wdrożeniu nowych rozwiązań designowych i produktowych, modernizacji opakowań oraz konsekwentnej obecności w kanałach digital. Każdy element - od identyfikacji wizualnej po komunikację - ma jeden cel: dostarczać wartość i tworzyć realne powody, by wybierać Pizza Hut częściej. To właśnie nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania gości i dynamicznego rynku gastronomicznego”. - podkreśla Aleksandra Musiał, Marketing Director Pizza Hut.

Kultowy Festiwal Pizzy w nowej odsłonie

Nowy wizerunek Pizza Hut Polska zostanie zaprezentowany podczas Zimowego Festiwalu Pizzy 2026, najbardziej rozpoznawalnego wydarzenia w kalendarzu marki. Ta kultowa formuła „jesz, ile chcesz”, w której goście, płacąc raz, mogą bez ograniczeń odkrywać różnorodne smaki pizzy oraz delektować się napojami w ramach Wielkiej Dolewki, każdego roku cieszy się ogromną popularnością. Od Letniego Festiwalu Pizzy 2025 oferta każdej restauracji została wzbogacona także o lody od Fabryki Lodów oraz marki Ben & Jerry’s, które podobnie jak pizza i napoje, dostępne są dla gości bez limitu.

„Chcemy, aby Pizza Hut była miejscem, gdzie nasi goście nie tylko delektują się wyjątkowym smakiem, ale także tworzą wspomnienia. Hasło Feed Good Times doskonale pasuje do tej misji - łączymy ludzi poprzez radość jedzenia pizzy i czasu spędzonego razem. A pyszne produkty to tylko dodatek do doświadczeń, które kreujemy.” - podsumowuje Aleksandra Musiał, Marketing Director Pizza Hut.