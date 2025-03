Pobiegnij w Garwolinie i zrób coś dla innych

- Za nami piętnaście edycji biegu, który daje dużo satysfakcji i radości zarówno nam organizatorom, jak i wszystkim uczestnikom. Niepowtarzalna atmosfera, szczytny cel sprawiają, że ta sportowa rywalizacja jest naprawdę wyjątkowa i przyciąga do Garwolina wiele zawodniczek i zawodników z całej Polski. Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania i już dziś zachęcamy do zapisów – mówi Michał Kopik, dyrektor biegu „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”.

Tegoroczna edycja biegu odbędzie się 15 czerwca. Ulicami Garwolina pobiegną zarówno młodzi, zaledwie kilkuletni biegacze, dorośli i seniorzy, bo dzięki trzem trasom, każdy może wybrać dystans dostosowany do własnych możliwości.

- W naszym wydarzeniu może wziąć udział każdy. Dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z bieganiem, dla rodziców z dziećmi czy seniorów mamy przyjemną 2 km trasę Biegu Rodzinnego. Dla tych, dla których to za mało – 5km. I oczywiście nasz bieg główny na dystansie 10 km. Każdy znajdzie coś dla siebie – przekonuje Jarosław Kargol, dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” rozpocznie się jak zawsze na moście na rzece Wildze, a trasa będzie prowadziła głównymi ulicami miasta. Bieg Rodzinny na 2 km wystartuje o godz. 9:45, bieg na 5 km – o 10:00, a na 10 km – o 10:10.

To więcej niż sportowa meta

Ci, którzy pobiegną w Garwolinie, nie tylko mają szansę na udział w radosnym sportowym wydarzeniu, które tradycyjnie jest częścią Dni Garwolina, lecz także realnie wesprą osoby doświadczające przemocy. Bieg to jeden z elementów kampanii społecznej „Avon Kontra Przemoc”, a część każdej opłaty startowej jest przekazywana na rzecz Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia.

- Ten bieg to nie tylko sport, to także realna pomoc. Każdy, kto staje na starcie, daje wsparcie tym, którzy go potrzebują. Cieszy nas, że co roku, razem z uczestnikami i partnerami, tworzymy coś ważnego – wydarzenie pełne solidarności, dobra i prawdziwego zaangażowania. – mówi Jakub Żurowski, dyrektor fabryki Avon w Garwolinie.

Zapisz się!

8 marca zostały uruchomione zapisy na tegoroczną edycję „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. Szczegółowe informacje oraz link do zapisów można znaleźć na www.bieg.truchtacz.pl

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Truchatcz.pl oraz Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Sponsorem strategicznym jest fabryka Avon w Garwolinie.

i Autor: materiały prasowe Avon