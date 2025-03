Postanowienia noworoczne to przeżytek. To wiosna jest najlepszym czasem na zmiany

Polacy rozkwitają na wiosnę

Choć nowy rok trwa już kilka miesięcy, to właśnie wiosna jest dla Polaków okresem prawdziwej mobilizacji. Co drugi badany wskazuje, że wiosna kojarzy im się przede wszystkim z energią do działania i lepszym samopoczuciem. Nic więc dziwnego, że to właśnie ta pora roku, a nie początek stycznia, najczęściej skłania nas do zmian. Prawie czterokrotnie więcej Polaków wprowadza zmiany w swoim życiu wiosną niż na początku roku. 19% respondentów wskazuje, że to właśnie wiosna najbardziej motywuje ich do podejmowania nowych wyzwań, podczas gdy jedynie 5% deklaruje, że podejmuje postanowienia noworoczne. Czy to oznacza, że ulegamy wiosennej presji na zmiany? Według prawie 40% Polaków – tak. Szczególnie duży wpływ na naszą motywację mają rodzina i znajomi (58%) a w następnej kolejności reklamy i komunikaty różnych sklepów (35%) oraz media społecznościowe i influencerzy (blisko 30%).

Co ciekawe, Polacy częściej wolą robić małe kroki, zamiast wielkich życiowych „rewolucji”. 36% respondentów wskazuje, że wiosną zwykle planuje drobne zmiany, które często udaje im się wdrożyć. Dla porównania duże zmiany w życiu planuje jedynie 12% badanych.

Jakie działania planują lub rozważają Polacy?

82% chce uprawiać więcej sportu/aktywności fizycznej.

81% przeprowadzi wiosenne porządki.

80% chce poświęcić więcej czasu na swoje pasje.

79% chce zadbać o swój rozwój intelektualny – np. poprzez czytanie książek (w tym poradników).

77% chce zadbać o siebie.

ponad połowa chce odświeżyć wystrój mieszkania.

Portfel Polaków na wiosnę – na co wydamy najwięcej?

Jak się okazuje wiosną przede wszystkim skupiamy się na sobie. Chętniej spędzamy więcej czasu na zewnątrz, rozwijamy pasje i dbamy o swój dobrostan. A to przekłada się także na wiosenne wydatki. Blisko 45% z nas planuje konkretne zakupy związane z nowym sezonem (powyżej 300 zł), prawie co piąty badany deklaruje budżet powyżej 750 zł, a 5% jest gotowych wydać nawet ponad 2000 zł.

Co najczęściej znajduje się na liście wiosennych zakupów?

książki - w tym poradniki i publikacje o rozwoju osobistym (43%),

wyposażenie domu (23%),

dekoracje świąteczne (21%),

produkty do pielęgnacji i self-care (18%),

sprzęt sportowy i akcesoria outdoorowe (15%).

– Wyniki sprzedaży książek w salonach Empik i na empik.com potwierdzają, że czytelnicy chętnie sięgają po pozycje skupiające się na rozwoju osobistym. Takie pozycje jak “Atomowe Nawyki” czy “Tak działa mózg” nie tracą na popularności, a do tego grona dołączyły ostatnio książki Ewy Woydyłło, w tym “Zakręty życia”. Tylko w 2025 roku ta jedna pozycja jako czołowy bestseller odpowiada za 10% sprzedaży w kategorii rozwój osobisty – podkreśla Michał Tomaniak, Dyrektor działu Książka w Empiku.

Co istotne Polacy nie planują zaciskać pasa – tylko 12% deklaruje, że ich wydatki będą niższe niż w ub.roku, a aż 44% przewiduje, że na takie zakupy przeznaczy więcej niż wiosną 2024 roku. Trend rosnącego zainteresowania aktywnym stylem życia widać również w wynikach sprzedażowych na Empik.com.

– W marcu sprzedaż w całej kategorii rowerowej wzrosła o blisko 140%. Szczególnie zauważalny jest skok popularności rowerów elektrycznych oraz akcesoriów rowerowych jak liczniki, nawigacje, kaski, a także przyczepki i sakwy. Równolegle widzimy rosnące zainteresowanie skatingiem – rolkami, deskorolkami i hulajnogami, a także trekkingiem, co potwierdza, że klienci coraz chętniej wybierają w tym okresie także inne aktywne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu – mówi Monika Milewska, Menadżerka Empik Marketplace.

Empik inspiruje do zmian na wiosnę

Nowy rower, mata do jogi, poradnik o rozwoju osobistym, a może oryginalny wazon do salonu… Wszystko to i wiele więcej można znaleźć w Empiku, który doskonale rozumie wiosenne potrzeby swoich klientów. Wraz z nadejściem nowego sezonu oferuje szereg promocji w salonach stacjonarnych i na empik.com, by ułatwić realizację postanowień – zarówno tych związanych z aktywnością fizyczną, jak i dbaniem o siebie i swój rozwój.

Amatorzy sportu mogą skorzystać online z rabatów do 25% na rowery i akcesoria, na hulajnogi, deskorolki i rolki, a także na odzież i obuwie sportowe. Ci, którzy wolą poczytać w parku na przykład inspirujący poradnik, w salonach stacjonarnych kupią drugą, tańszą pozycję z kategorii rozwój osobisty z rabatem 60% (promocja obowiązuje do 25 marca br. na wybrane tytuły). Natomiast na klientów, którzy planują odświeżyć wystrój swojego domu na wiosnę i zadbać o jego otoczenie, czekają promocje do -20% na artykuły do domu (w tym dekoracje i tekstylia) oraz na sprzęt i akcesoria ogrodowe.

i Autor: materiały prasowe Empik

