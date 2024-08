Quiz PRL. Znasz te kultowe powiedzonka i hasła z PRL-u? 9/10 zdobędzie niewiele osób

Quiz PRL. Znasz te kultowe powiedzonka i hasła z PRL-u?

Czasy się zmieniają i to, co wielu dorosłych jest wspomnieniem z czasów dzieciństwa, to dla ówczesnych dzieci i nastolatków jest czymś obcym i wręcz niewyobrażalnym. Co wyglądało inaczej w latach 60., 70. czy 80. XX wieku? Przede wszystkim podejście do życia. "To były czasy" - często słyszymy od naszych dziadków i cioć. Oczywiście w tych słowach nie ma tęsknoty, a pewien sentyment i niedowierzanie, że to wszystko faktycznie się wydarzyło. Z pewnością do historii zapisały się partyjne hasła i powiedzonka z czasów PRL-u, które przez wiele osób są powtarzane do dziś. A czy Ty znasz te hasła i wiesz, co one oznaczają? Czym kusił Polaków "imperialistyczny wróg" i w czym pomagało piwo? W czym wówczas pomagały "znajomości"? Sprawdź się w naszym quzie z powiedzonek popularnych w czasach PRL-u.

Quiz z powiedzonek PRL-u znajdziesz poniżej:

Znasz kultowe powiedzonka i hasła z PRL-u? 9/10 zdobędzie niewiele osób Pytanie 1 z 10 Dokończ zdanie: "Po pracy najlepiej orzeźwia i wzmacnia..." Cola Woda Piwo Dalej