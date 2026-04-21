Rodzice znów pokochali to imię dla chłopców. Nosi je już ponad 10 tysięcy Polaków

Moda na tradycyjne imiona z pokolenia naszych dziadków powraca ze zdwojoną siłą, stając się hitem wśród młodych matek i ojców.

Ta konkretna forma wywodzi się z antyku, ma greckie pochodzenie i niesie ze sobą przesłanie oznaczające "dar od Boga".

Po wielu dekadach przebywania w cieniu, wybór ten ponownie zyskuje rzesze zwolenników ze względu na dostojne brzmienie i wyjątkową symbolikę.

Obecność w przedszkolach i na placach zabaw chłopców noszących takie imiona, jak Antoni, Franciszek czy Jan dawno przestała kogokolwiek zaskakiwać. Zdecydowanie ciekawiej wygląda sytuacja związana z imieniem Teodor, które do niedawna przywoływało na myśl wyłącznie pokolenie najstarszych członków rodziny. Obecne trendy pokazują jednak, że ta zapomniana forma z ogromnym sukcesem wraca do łask współczesnych rodziców.

Znaczenie i pochodzenie imienia Teodor

Geneza tego słowa sięga czasów starożytnych i jest ściśle związana z językiem greckim. Pierwotna forma Theodoros powstała z połączenia dwóch wyrazów, gdzie theos tłumaczy się jako Bóg, natomiast doron oznacza po prostu dar. Z tego względu Teodor to w bezpośrednim przekładzie "ten, który jest darem od Boga". Chrześcijanie przez stulecia nadawali to imię swoim synom, aby w ten sposób wyrazić wdzięczność za pojawienie się potomka. Z biegiem czasu chrześcijaństwo rozprzestrzeniło je na całą Europę, a poszczególne kraje wykształciły własne warianty, takie jak francuskie Théodore, hiszpańskie Teodoro czy angielskie Theodore.

Teodor w Polsce. Ile osób nosi to imię?

W naszym kraju imię to funkcjonowało już w okresie średniowiecza, choć bardzo długo należało do rzadkości i utożsamiano je głównie z powagą oraz klasyką. Dwudziesty wiek przyniósł drastyczny spadek jego popularności na rzecz bardziej nowoczesnych form. Dzisiaj jednak obserwujemy wielki powrót do tradycji, a Teodor przeżywa swój renesans. Młodzi ludzie decydują się na ten krok, doceniając uniwersalny charakter, głębokie przesłanie oraz eleganckie brzmienie, które świetnie sprawdza się w międzynarodowym środowisku. Aktualne statystyki bazy PESEL wskazują, że imię to nosi obecnie w naszym kraju 10 273 mężczyzn, dając mu 172. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Tylko w 2025 roku nazwano tak 1221 chłopców, co stanowi absolutny rekord minionej dekady.

