Rossmann wspiera budowę szkoły w Tigraju

To efekt konfliktu, który w latach 2020–2022 toczył się między władzami centralnymi Etiopii a władzami regionu Tigraj i pochłonął około pół miliona ofiar - zarówno w wyniku walk, jak i głodu oraz chorób. Zniszczeniu uległo także około 90 proc. infrastruktury szkolnej, a dla tysięcy młodych ludzi nauka stała się niedostępnym luksusem. Choć w największych miastach edukacja stopniowo wraca, w mniejszych miejscowościach szkoły średnie wciąż należą do rzadkości.

Właśnie dlatego Marcin Meller, dziennikarz i reporter, postanowił zbudować szkołę średnią nie w jednym z dużych tigrajskich ośrodków, lecz we wsi Maigua.

- Tam naprawdę dzieci potrafią każdego dnia pokonywać kilkanaście kilometrów przez góry, żeby dotrzeć do szkoły. Kiedy zobaczyłem skalę zniszczeń i młodych ludzi, którzy mimo wszystko wciąż chcą się uczyć, zrozumiałem, że nie wystarczy o tym opowiadać. Trzeba zrobić coś konkretnego – mówi Marcin Meller.

Pomysł dojrzewał przez lata jego kolejnych podróży po Etiopii. Nie jest to jednorazowa zbiórka, ani symboliczny gest. Meller powołał do życia Fundację MeBeata, której celem jest budowa i długofalowe utrzymanie szkoły średniej dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Placówka będzie prowadzona przez nauczycieli z Tigraju, przy wsparciu wolontariuszy z Polski, a jej misją będzie nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także odbudowywanie poczucia bezpieczeństwa i wiary w przyszłość.

W szkole młodzi ludzie zdobędą konkretny zawód i umiejętności potrzebne na lokalnym rynku pracy m.in.: związane z budownictwem, hydrauliką, opieką medyczną, fryzjerstwem czy nowoczesnym rolnictwem. Dla najzdolniejszych będzie to też furtka do rozpoczęcia studiów w przyszłości.

– Chcemy dać tym młodym ludziom fach do ręki. Dzięki temu nie będą musieli opuszczać swoich rodzin i wędrować setki kilometrów w poszukiwaniu szans na lepsze życie. Będą mogli zostać u siebie, budować swoją społeczność, zakładać rodziny i rozwijać region, z którego pochodzą – podkreśla Marcin Meller.

Od 13 sierpnia do akcji będą mogli dołączyć także klienci Rossmanna. W drogeriach stacjonarnych oraz na rossmann.pl będzie dostępna limitowana seria trzech wielokolorowych długopisów inspirowanych barwami Etiopii, zaprojektowanych specjalnie na potrzeby akcji. Długopis kosztuje 4,99 zł, a całkowity dochód z ich sprzedaży wesprze budowę szkoły w Tigraju. Długopisy będą dostępne do wyczerpania zapasów.

– Nasi klienci i pracownicy zawsze chętnie angażują się w pomaganie. Od lat wspieramy projekt Szlachetna Paczka i podopiecznych Fundacji TVN. W ramach inicjatywy „Pomagamy jak umiemy” wspólnie wyremontowaliśmy m.in. Klinikę Neurologii i Neurochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Wierzymy, że i tym razem ten cel nas zjednoczy i ufundujemy dużą cegiełkę na budowę szkoły w Tigraju – mówi Monika Gałązka, kierownik Cause Related Marketingu w Rossmannie.