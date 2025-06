Słońce, morze i… joga - SALUTE THE SUN YOGA FESTIVAL

Inspiracją do stworzenia tego festiwalu stał się Międzynarodowy Dzień Jogi, przypadający 21 czerwca, który w tym roku postanowiliśmy świętować kilka dni później, by dać uczestnikom możliwość spędzenia wyjątkowego dnia w otoczeniu natury, morza i słońca.

Za marką JOYINME stoi Paulina Niedzielska, założycielka i właścicielka, która od lat z pasją promuje zdrowy styl życia, świadomy ruch oraz siłę oddechu i wewnętrznego spokoju. Jej wizją jest stworzenie przestrzeni, w której kobiety – i wszyscy poszukujący harmonii – mogą nie tylko praktykować jogę, ale także odkrywać radość życia i odnajdywać równowagę zarówno na macie, jak i poza nią.

Salute the Sun Festival to święto ruchu, oddechu i wspólnoty. To czas, by oderwać się od codziennego pędu i zanurzyć się w świadomym przeżywaniu chwili. Podczas festiwalu uczestnicy będą̨ mogli: praktykować jogę o wschodzie oraz przez cały dzień, odpoczywać na plaży i kąpać się w morzu, uczestniczyć w medytacjach i warsztatach oddechowych, brać́ udział w inspirujących rozmowach z nauczycielami i gośćmi specjalnymi, relaksować́ się w strefie chill-out z muzyką, zdrowymi przekąskami oraz całą ofertą gastronomiczną Food Portu w Jastarni, zobaczyć najnowszą kolekcje marki JOYINME w butiku w Jastarni.

Dziś́, w świecie pełnym bodźców i stresu, szczególnie ważne staje się zatrzymanie się, oddech i znalezienie chwili dla siebie. JOYINME – jako marka i społeczność́ – inspiruje do tego, by żyć świadomie i w zgodzie z naturą, celebrując piękno codziennych rytuałów.

SALUTE THE SUN FESTIVAL TO NIE TYLKO WYDARZENIE – TO SYMBOLICZNE PRZYPOMNIENIE, ŻE WARTO POWITAĆ DZIEŃ Z WDZIĘCZNOŚCIĄ I OTWARTYM SERCEM. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY PRAGNĄ DOŚWIADCZYĆ MOCY SŁOŃCA, NATURY I WSPÓLNEJ PRAKTYKI.

JOYINME – Salute the Sun Festival Data: 29 czerwca 2025 Miejsce: ul. Rybacka 33, Food Port Jastarnia, Hel

