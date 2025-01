„Spraw, aby seniorzy wolni od dyskryminacji istnieli naprawdę” - wystartowała kampania społeczna Fundacji Projekt Starsi przeciwko dyskryminacji osób starszych

Przyjrzyj się dokładnie. To, co ujrzysz, wyjawi, czy masz wyjątkową osobowość. Tylko wybrańcy są w stanie dostrzec ten szczegół. Test obrazkowy

Pod koniec 2023 roku liczba osób powyżej 60. roku życia w Polsce wyniosła 9,9 mln, czyli 26,3% całej populacji. To oznacza, że co czwarty mieszkaniec naszego kraju to osoba starsza. Zapewnienie seniorom godnego życia i realnej troski społecznej to jedno z głównych zadań, przed którym stoimy jako społeczeństwo. Według WHO w Europie co trzecia osoba po 60. roku życia doświadczyła dyskryminacji ze względu na wiek.

– Podstawą dyskryminacji (z ang. ageizmu) są stereotypy, czyli sposób myślenia o seniorach i starości oraz uprzedzenia, czyli wynikające z tego myślenia emocje i postawy wobec nich. Dyskryminacja ma bardzo wiele twarzy, starsi zmagają się z lekceważeniem, obojętnością, wykluczaniem i ośmieszaniem, a to tylko niektóre z jej form. Badania potwierdzają, że jest ona rodzajem „samosprawdzającego się proroctwa”, co oznacza, że starsi, o których myślimy i mówimy w sposób dyskryminujący, zaczynają tak o sobie myśleć. Narusza ona godność osobistą, prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa, powoduje wycofywanie się z kontaktów społecznych. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo na codzienne sytuacje, które są dla osób starszych krzywdzące i inspirować je do budowania kultury szacunku i zrozumienia – komentuje Magdalena Rutkiewicz, założycielka i prezeska Zarządu Fundacji Projekt Starsi.

Spot kampanii został stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji (AI). Bohaterami materiałów promocyjnych jest trójka seniorów, która twierdzi, że nigdy nie doświadczyła dyskryminacji. Jednak obraz tak idealnego świata istnieje wyłącznie w alternatywnej rzeczywistości.Główne hasło „Spraw, aby seniorzy wolni od dyskryminacji istnieli naprawdę” jest wezwaniem do działania i refleksji nad codziennymi postawami wobec starszych. Kampania zachęca do przeciwstawiania się ageizmowi w każdej formie i poprzez treści na stronie projektstarsi.pl pokazuje, jak możemy na nią reagować.

Reklama będzie obecna w telewizji, radiu, kinach, mediach cyfrowych w social mediach, w warszawskich autobusach i tramwajach. Ponadto powstała specjalna strona internetowa na której znalazły się dodatkowe informacje dotyczące dyskryminacji i przeciwdziałania jej: www.projektstarsi.pl/wolni_od_dyskryminacji/.Kampania powstała w ramach projektu „Sztuka łączy pokolenia” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy norweskich i EOG przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundacja Projekt Starsi od 10 lat zabiega o godne, wolne od przemocy i cierpienia życie starszych w Polsce. Wspiera podopiecznych i ich otoczenie, inicjuje zmiany systemowe i promuje pozytywne postawy wobec seniorów.