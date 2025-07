Szybkość, refleks i... kurczak. KFC zapowiada najbardziej szalony event tego lata!

8 śmiałków z całej Polski, którzy nie cofną dłoni przed niczym, gdy w grę wchodzi ostatni kawałek kurczaka. Ich przeciwnik? Legendarny, niepokonany i jedyny w swoim rodzaju Ken Lee – postać, która w internetowym świecie stała się ikoną szybkości i niezwykłego refleksu. Do tego dwóch influencerów – Bartek Kubicki i Czarek Jóźwik, którzy poprowadzą event. Będzie się działo!

Kto pierwszy, ten lepszy!

„Fight for the Last Bite” to hołd dla każdego, kto kiedykolwiek walczył o ostatnią kawałek kurczaka z przyjacielem, bratem lub znajomym z pracy. To również wyjątkowy turniej oparty na dwóch filarach – szybkości i apetycie! Ostatni kawałek w kubełku KFC zawsze jest najpyszniejszy. Nic dziwnego, że w takich przypadkach nie obejdzie się… bez walki. Każdy zrobi wszystko, żeby po niego sięgnąć i delektować się ikonicznym smakiem. Idea turnieju jest prosta. Dwoje zawodników staje naprzeciwko siebie przy stole umieszczonym na specjalnej arenie, a między nimi znajduje się chrupiąca nóżka od KFC. Tu liczy się wyłącznie refleks. Zawodnik, który jako pierwszy złapie kurczaka, przechodzi dalej. Wydarzenie jest połączeniem sportowej rywalizacji, humoru i przede wszystkim miłości do kubełków!

KFC uruchamia konkurs na Instagramie i TikToku

Turniejowi zawodnicy zostaną wyłonieni w specjalnym konkursie organizowanym przez markę na TikToku i Instagramie. Każdy może wziąć w nim udział! Co należy zrobić? Nagrać wideo podczas walki o ostatni kawałek kurczaka, w którym uczestnicy zaprezentują refleks i błyskawiczny atak godny prawdziwego drapieżnika. Następnie należy opublikować wideo na Instagramie lub TikToku, oznaczyć profil KFC Polska i dodać hashtag #fightforthelastbite. Konkurs trwa od 23 lipca do 6 sierpnia. Najszybsze 8 osób stanie do walki w turnieju w Warszawie. Jego zwycięzca zmierzy się w wielkim finale z Kenem Lee i zgarnie główną nagrodę!

Event „Fight for the Last Bite” rozpocznie się 14 sierpnia o godzinie 13:00 w restauracji KFC Zodiak przy ulicy Widok 26 w Warszawie. KFC przewiduje możliwość wzięcia udziału w imprezie jako widz. Aby pojawić się na wydarzeniu, należy posiadać wejściówkę, którą będzie można otrzymać w zamian za wykonanie specjalnego zadania. Więcej szczegółów na ten temat pojawi się w kolejnych tygodniach.