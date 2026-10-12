To imię kojarzy się z kultową sagą. W Polsce otrzymało je zaledwie kilkanaście dziewczynek

To imię nosiła rzymska bogini, którą utożsamiano z Ateną.

Przypisywano jej niezwykłą mądrość, ambicję oraz siłę.

Dziś kojarzy się głównie z jedną z bohaterek serii o Harrym Potterze.

Część imion błyskawicznie wywołuje u nas skojarzenia z konkretnymi bohaterami literackimi czy filmowymi. Minerva to postać doskonale znana każdemu fanowi cyklu o Harrym Potterze, któremu to imię od razu przypomina profesor McGonagall, istotną osobistość w szkole magii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to miano nie jest wymysłem autorki powieści. Jego korzenie sięgają znacznie głębiej niż do fikcyjnego uniwersum czarodziejów.

Pochodzenie i znaczenie imienia Minerva

Korzenie imienia Minerva sięgają czasów starożytnego Rzymu. Nosiła je bogini mądrości, sztuki, rzemiosła i nauki, odpowiedniczka greckiej Ateny. Bogini ta uosabiała intelektualną potęgę, rozwagę i zdolność do mądrego osądu sytuacji. Dlatego imię to często łączy się z inteligencją i mądrością, chociaż badacze nie są całkowicie zgodni co do jego dokładnego źródła. Z biegiem czasu przylgnęło ono do kobiet ambitnych, rozsądnych i o silnej osobowości. Posiada również niezwykle dostojne i klasyczne brzmienie.

Profesor McGonagall z Harry'ego Pottera rozsławiła imię Minerva

Dla milionów fanów z całego świata Minerva to przede wszystkim surowa profesor McGonagall z serii książek J.K. Rowling. Nauczycielka transmutacji i opiekunka domu Gryffindor uosabiała dyscyplinę, żelazne zasady oraz niezwykłą odwagę. Była niezwykle wymagająca, ale w momentach kryzysu zawsze wspierała swoich wychowanków. Nadanie jej tego imienia nie było przypadkiem. Cechy rzymskiej bogini mądrości idealnie odzwierciedlały naturę tej bohaterki. Olbrzymi sukces książek i adaptacji filmowych sprawił, że dziś imię to jest powszechnie rozpoznawalne.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Minerva?

W naszym kraju imię Minerva zaczęło pojawiać się dość niedawno, a inspiracją do jego nadawania była z pewnością niezwykła popularność uniwersum Harry'ego Pottera. Jednak sława słynnej profesorki nie spowodowała fali popularności tego imienia wśród polskich rodziców. Z danych w rejestrze PESEL wynika, że w Polsce zaledwie 11 dziewczynek otrzymało imię Minerva jako pierwsze, co daje mu odległą, 6331. lokatę w zestawieniu żeńskich imion. Według tych samych danych, w kraju żyją tylko 2 kobiety noszące to imię w spolszczonej wersji – Minerwa.

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