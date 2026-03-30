To imię znika z aktów urodzenia. W czasach PRL-u było absolutnym hitem

Zmieniające się z biegiem lat upodobania Polaków sprawiają, że dawne hity z urzędów stanu cywilnego stają się w kolejnych dekadach prawdziwą rzadkością.

Na decyzje matek i ojców ogromny wpływ mają bieżące zjawiska społeczne oraz chęć wyboru miana o brzmieniu uniwersalnym i postępowym.

Wybrane określenia mocno kojarzą się z konkretnymi latami, a ich zanik doskonale obrazuje ewolucję w podejściu do tradycji przez młodsze roczniki.

Nawet bardzo bogate tło historyczne nie uchroni przed zapomnieniem imion, które przestały pasować do dzisiejszych wymogów estetycznych, choć zawsze istnieje cień szansy na ich powrót.

Zjawiska rządzące rynkiem odzieżowym czy wnętrzarskim mają identyczne przełożenie na wybór miana dla potomka. Określenia uchodzące w przeszłości za gwarancję szacunku i stabilizacji, dzisiaj traktuje się po prostu jako przestarzałe. Młodzi ojcowie i matki poszukują obecnie wariantów krótkich, pozbawionych twardych spółgłosek i łatwych do wymówienia za granicą. Zależy im na uniwersalności, która sprawdzi się zarówno w przypadku bawiącego się w piaskownicy malucha, jak i dorosłego człowieka robiącego karierę.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie

9

Dlaczego imiona z czasów PRL tracą na popularności?

Znaczącą rolę przy wypełnianiu dokumentów odgrywają bagaże kulturowe i skojarzenia z minionymi dekadami. Dawne hity z okresu Polski Ludowej jednoznacznie przypisuje się do tamtej rzeczywistości. Dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie odbierają je jako niezwykle przytłaczające, zbyt urzędowe i dodające niepotrzebnej powagi. Taka perspektywa sprawia, że młodzi dorośli całkowicie rezygnują z powrotu do przeszłości i decydują się na nowoczesne lub odświeżone warianty.

Mieczysław odchodzi w zapomnienie. Kiedyś był symbolem siły

Doskonałym przykładem tego zjawiska jest Mieczysław, czyli jedno z najchętniej wybieranych męskich imion w epoce Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Słowiański rodowód gwarantował mu niezwykłą powagę, a samo brzmienie niosło ze sobą skojarzenia z autorytetem, ogromną siłą oraz przywiązaniem do tradycji. Ówcześni obywatele traktowali ten wybór jako niezwykle godny, idealnie pasujący do przyszłego urzędnika, pracownika fizycznego czy głowy rodziny. Mieczysław wpisywał się w ówczesne oczekiwania społeczne, gwarantując poczucie dumy.

Kolejne dekady przyniosły jednak drastyczny spadek zainteresowania tym wariantem. Zrosło się ono z jedną, konkretną generacją i dzisiaj widnieje głównie w dowodach osobistych seniorów. Dla najmłodszych obywateli brzmi ono po prostu archaicznie, a zdrobnienie „Mietek” praktycznie nie występuje w żłobkach czy przedszkolach. Opiekunowie zwyczajnie boją się, że takie nazewnictwo narazi ich pociechę na rówieśnicze drwiny i niepotrzebnie wyróżni dziecko w grupie.

Dzisiejsze statystyki pokazują, że Mieczysław pojawia się w urzędach niemal wyłącznie jako hołd dla zmarłego dziadka lub pradziadka. Mimo wspaniałej historii i głębokiego przesłania, ten wariant kompletnie mija się z obecnymi preferencjami społeczeństwa. Niewykluczone, że wzorem innych zapomnianych klasyków, kiedyś znów zacznie święcić triumfy jako oryginalna alternatywa. W tym momencie stanowi jednak wyłącznie pamiątkę po czasach, w których bił wszelkie rekordy popularności.

Zobacz też: Szakira, Gołda i Merida. Oto najdziwniejsze imiona w Polsce w 2026 roku. Rejestr PESEL zaskakuje