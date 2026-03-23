Szakira, Gołda i Merida. Oto najdziwniejsze imiona w Polsce w 2026 roku. Rejestr PESEL zaskakuje

W Polsce istnieje dość długa lista rzadkich imion żeńskich, które nosi zaledwie kilka kobiet.

Wśród nich znajdują się zarówno imiona słowiańskie, jak i te o egzotycznym brzmieniu, takie jak Szakira, Gołda czy Merida.

Niektóre z nich mogą budzić kontrowersje lub zdziwienie, inne zaś zachwycają swoją unikalnością.

Imiona jak z innej epoki… albo z innego świata

Na liście znajdziemy zarówno imiona o wyraźnie słowiańskim rodowodzie, jak i takie, które brzmią egzotycznie lub wręcz zaskakująco współcześnie. Przykład? Choćby Szakira - imię kojarzone globalnie z gwiazdą muzyki - w Polsce nosi tylko garstka kobiet. Podobnie jest z imieniem Merida, które wielu osobom przywodzi na myśl bohaterkę popularnej animacji.

Z kolei Gołda to imię o wyraźnych historycznych i kulturowych korzeniach, dziś niemal niespotykane, a jednak wciąż obecne w oficjalnych rejestrach. Ale to dopiero początek tej niezwykłej listy.

Czym dla Polaków jest szczęście?

Staropolskie perełki i zapomniane formy

W zestawieniu pojawiają się także imiona, które brzmią jak żywcem wyjęte z dawnych kronik. Domasława, Chwalimira czy Rościsława to przykłady staropolskich form, które przetrwały próbę czasu, choć dziś są absolutną rzadkością.

Nie brakuje też żeńskich odpowiedników imion męskich, które dziś praktycznie nie funkcjonują w codziennym użyciu - jak choćby Błażeja czy Cypriana. Dla wielu mogą brzmieć nietypowo, a nawet zaskakująco, ale są w pełni oficjalne.

Egzotyka i oryginalność

Wśród najrzadszych imion znajdziemy również prawdziwe językowe ciekawostki. Afrodita, Eftychiа czy Apostolia wyróżniają się nie tylko brzmieniem, ale i pochodzeniem. To imiona, które zdecydowanie wyłamują się z polskich standardów i przyciągają uwagę.

Zaledwie kilka kobiet w całej Polsce

Co łączy wszystkie te imiona? Każde z nich nosi maksymalnie 10 kobiet w całym kraju. To oznacza, że spotkanie osoby o takim imieniu graniczy z cudem. W wielu przypadkach to ostatnie przedstawicielki swoich imion w Polsce.

Czy to oznacza, że wkrótce znikną całkowicie? Niekoniecznie. Moda na oryginalne i unikatowe imiona wraca, a rodzice coraz częściej szukają inspiracji poza utartymi schematami.

To tylko fragment niezwykłego zestawienia. Lista rzadkich imion żeńskich z rejestru PESEL potrafi naprawdę zaskoczyć.

