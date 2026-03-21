Czym jest szczęście? Warszawiacy nie mają wątpliwości [SONDA]

Zuzanna Sekuła
Piotr Lis
2026-03-21 11:26

Rodzina, zdrowie, spokój, a może pieniądze? Z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia wyszliśmy na ulice Warszawy i zapytaliśmy mieszkańców, co tak naprawdę daje im poczucie spełnienia. Choć każdy z rozmówców rozumie szczęście inaczej, wiele osób wskazuje na te same wartości.

Sonda: Co daje szczęście?

i

Piotr Lis, reporter
Masz dla nas temat, który warto nagłośnić? A może sprawę, która wymaga naszej interwencji lub pomocy? Zachęcamy do kontaktu!

Super Express Google News
  • Z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia reporter „Super Expressu”, Piotr Lis, zapytał mieszkańców Warszawy, czym jest dla nich prawdziwe szczęście.
  • Choć odpowiedzi były różne, najczęściej powtarzały się te same wartości.
  • Sprawdź, jak Warszawiacy definiują szczęście i czy ich zdaniem pieniądze rzeczywiście je dają. 

Międzynarodowy Dzień Szczęścia

20 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Święto ustanowiło w 2012 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, podkreślając, że „dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”.

Pomysł wyszedł z Bhutanu - kraju, który od lat ocenia rozwój nie tylko przez pryzmat pieniędzy, ale też poziomu szczęścia obywateli.

„Szczęście to rodzina i spokój”

Dla wielu mieszkańców Warszawy szczęście ma bardzo prostą definicję.

- Szczęście? To rodzina, żona, dzieci - mówi jeden z rozmówców.

Inni patrzą szerzej:

- To, żeby nie było wojny, żeby wszyscy byli zdrowi i żyli w zgodzie. Wtedy szczęście przyjdzie samo.

Są też bardziej osobiste wyznania:

- Ostatnio czuję się bardzo szczęśliwa. Mam wokół siebie dobrych ludzi i jestem w miejscu, w którym chciałam być.

Nie zabrakło też refleksji z nutą filozofii:

– „Wyobraź sobie, że zawsze masz czas”. To jest chyba szczęście.

Czym dla Polaków jest szczęście?

Czy pieniądze dają szczęście?

Tu zdania są podzielone.

- Na pewno pomagają, ale nie są najważniejsze - słyszymy.

Inni mówią wprost:

- Moim zdaniem dają. Pojechałbym do Japonii, bo to moje marzenie. Otworzyłbym herbaciarnię.

Wielu zwraca uwagę na poczucie bezpieczeństwa:

- Trzeba mieć pewien poziom pieniędzy, żeby czuć się bezpiecznie. A bezpieczeństwo to też szczęście.

30 milionów w Lotto. O czym marzą Warszawiacy?

W sobotę (21 marca) w Lotto do wygrania jest aż 30 milionów złotych. Zapytaliśmy mieszkańców stolicy, co zrobiliby z taką sumą.

  • - Kupiłbym sobie dobrą gitarę.
  • - Zebrałbym rodzinę i pojechaliśmy na wakacje.
  • - Spłaciłbym kredyt hipoteczny.
  • - Kupiłabym dom, podróżowała i pomogła innym.

Odpowiedzi były różne, ale jedno się powtarzało - szczęście to nie tylko pieniądze, choć na pewno się przydają. To także relacje, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa. Jak pokazują odpowiedzi Warszawiaków, szczęście każdy definiuje po swojemu.

Czy pieniądze dają szczęście?

Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDA
SONDA ULICZNA
SONDA SE.PL
PIENIĄDZE
SZCZĘŚCIE