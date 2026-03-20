Polscy lekarze, będąc w Chinach zoperowali pacjentów w Warszawie. Przełom w telechirurgii

Wybitni specjaliści z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA zoperowali z terytorium Chin pacjentów przebywających w Warszawie.

Zabiegi obejmowały usunięcie prostaty oraz wszczepienie bajpasów serca.

Operacja na linii Chiny-Polska. Przełom w światowej medycynie

Polscy specjaliści z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA właśnie udowodnili, że granice geograficzne przestają mieć znaczenie w dostępie do opieki zdrowotnej. Zespół medyczny skutecznie pokierował zaawansowanymi robotami chirurgicznymi z chińskiego miasta Chengdu, podczas gdy operowani mężczyźni znajdowali się na blokach operacyjnych w Warszawie. Dzielący ich dystans wyniósł około 10 tysięcy kilometrów, co absolutnie nie przeszkodziło w precyzyjnym i bezbłędnym sfinalizowaniu obu procedur.

Jako pierwszy do działania przystąpił doktor nauk medycznych Paweł Wisz, który z niezwykłą precyzją wyciął gruczoł krokowy u mężczyzny zmagającego się ze zmianami nowotworowymi. Zaraz potem profesor Piotr Suwalski przeprowadził skomplikowany zabieg kardiochirurgiczny, polegający na wszczepieniu pacjentowi bajpasów serca.

Polscy specjaliści operują z Chengdu. Zespół czuwa na miejscu w Warszawie

Chirurdzy przejęli stery nad zaawansowanymi robotami w Chengdu, jednej z największych i najnowocześniejszych azjatyckich metropolii. Jednocześnie w warszawskiej placówce w pełnej gotowości oczekiwał wykwalifikowany zespół medyczny, przygotowany do natychmiastowej interwencji. Cały proces z sukcesem transmitowano na żywo, a personel po obu stronach globu utrzymywał nieprzerwany kontakt. Każdy ruch skalpela odbywał się w czasie rzeczywistym, co wymagało idealnej łączności.

Zabezpieczenie operacji z Chin. Systemy awaryjne w pełnej gotowości

Na pierwszym miejscu postawiono całkowite bezpieczeństwo operowanych pacjentów. Warszawska ekipa nieustannie pozostawała w gotowości do manualnego przejęcia zabiegu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności sprzętowych.

- W ciągu siedmiu sekund jesteśmy w stanie przejąć operację i kontynuować ją na miejscu -

zapewniał doktor Michał Sulewski. Cała infrastruktura informatyczna opierała się na dwóch całkowicie niezależnych połączeniach sieciowych. Wszelkie przesyłane pakiety danych podlegały rygorystycznemu szyfrowaniu, a wygenerowany sygnał wędrował do Polski za pośrednictwem europejskich centrów danych, realnie pokonując dystans znacznie dłuższy niż bezpośrednia odległość na mapie.

Mimo dużej odległości łącze było stabilne, co pozwoliło na bardzo precyzyjne działanie, w tym oszczędzenie struktur odpowiedzialnych za funkcje seksualne -

zaznaczył z zadowoleniem doktor Paweł Wisz i dodał, że procedura usunięcia prostaty zajęła około półtorej godziny.

Leczenie bez barier

Specjaliści w dziedzinie innowacji medycznych są dzisiaj w zgodni, że dynamiczny rozwój telechirurgii pozwoli ekspertom na skuteczne leczenie pacjentów w dowolnym zakątku globu bez jakiejkolwiek konieczności fizycznego opuszczania swojego szpitala.

Około 70 proc. ludzi na Ziemi nie ma dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej. Dzięki telerobotyce możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji przez najlepszych specjalistów niezależnie od miejsca pobytu pacjenta -

przekonuje doktor Sulewski. Innowacyjne systemy telerobotyczne to również gigantyczny krok naprzód w edukacji przyszłych specjalistów. Najbardziej uznani fachowcy na świecie będą mogli w czasie rzeczywistym szkolić lekarzy.

Polscy lekarze wyróżnieni w Chengdu

Warto odnotować, że podczas sympozjum naukowego w chińskim Chengdu delegacja z Polski była jedyną reprezentacją z Europy.

To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla polskiej medycyny -

dr Wisz nie krył uzasadnionej dumy z wyróżnienia.

W 2025 roku polskie zespoły z powodzeniem przeprowadzały operacje na odległość, pracując z Gdańska i z Belgii. Teraz poszli o krok dalej i wykonali zabiegi na skalę międzykontynentalną.

Pierwsze tego typu operacje testowano już ponad 20 lat temu, jednak dopiero obecne możliwości sieci pozwalają na przeprowadzanie ich z takich rozmachem. Polscy lekarze zbliżyli się do światowego rekordu odległości w telechirurgii, który obecnie wynosi 12 034,92 km.