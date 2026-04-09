To imię znika z rejestrów. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 17 dziewczynek

Obecne tendencje wskazują na wyraźny odwrót od tradycyjnego nazewnictwa na rzecz opcji uznawanych za nowoczesne i bezpieczne, przez co dawne hity znikają ze statystyk.

Wskutek zmieniających się gustów rodziców imiona o szlachetnym brzmieniu i głębokiej historii lądują na marginesie urzędowych rejestrów urodzeń.

Młode pokolenia często traktują te formy jako archaiczne i mocno osadzone w przeszłości, co skutecznie zniechęca do ich wyboru.

Część opiekunów dostrzega jednak ogromny potencjał w malejącej popularności, traktując unikalny charakter klasycznego imienia jako świetny sposób na wyróżnienie dziecka.

Najnowsze zestawienia urzędowe nie pozostawiają złudzeń, udowadniając przegraną dawnych klasyków z nowoczesnymi tendencjami. Opiekunowie najczęściej poszukują imion powszechnie akceptowanych, łatwych w wymowie i atrakcyjnych w przestrzeni mediów społecznościowych. Taki stan rzeczy sprawia, że wiele tradycyjnych form ląduje na samym końcu rankingów, pojawiając się w aktach urodzenia zaledwie kilkanaście razy w ciągu całego roku.

Spadek popularności tradycyjnych imion w Polsce

Znikające z urzędowych list imiona zazwyczaj budzą silne skojarzenia z konkretnymi epokami historycznymi lub starszymi pokoleniami. Choć niosą ze sobą wspaniałe znaczenie i dostojne brzmienie, młodzi ludzie często kategoryzują je jako zbyt poważne i niedzisiejsze. Taka percepcja sprawia, że rodzice całkowicie rezygnują z ich nadawania, ignorując dawną powszechność oraz wysoką pozycję w dawnych statystykach.

Imię Tamara w 2025 roku. Zaskakujące statystyki

Doskonałym przykładem tego zjawiska jest Tamara, którą w 2025 roku nazwano w naszym kraju zaledwie 17 nowo narodzonych dziewczynek. Stanowi to drastyczny spadek względem poprzednich dziesięcioleci, kiedy to polscy rodzice decydowali się na ten wybór znacznie częściej. Warto dodać, że to biblijne imię wywodzi się bezpośrednio z języka hebrajskiego i oznacza palmę daktylową, stanowiącą symbol piękna, siły i wrodzonej godności.

Przez długie lata forma ta przywodziła na myśl niesamowitą elegancję oraz wyjątkowo silny charakter, jednak współcześnie rzadko gości w zestawieniach ulubionych imion. Jeżeli obecne tendencje nie ulegną zmianie, Tamara ma szansę stać się imieniem całkowicie zapomnianym, funkcjonującym wyłącznie w świadomości starszych roczników.

Dla wąskiego grona osób to właśnie ta niska frekwencja stanowi największą zaletę. Klasyczne brzmienie i ogromna unikalność pozwalają skutecznie odciąć się od masowo nadawanych, najpopularniejszych imion.

