To, jakie lody lubisz najbardziej, mówi prawdę o twoim charakterze. Psychiatra wyjaśnia. Test na osobowość

Psychiatra wyjaśnia, jak ulubione smaki wpływają na naszą osobowość

Dr Alan Hirsch jest psychiatrą i neurologiem, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń smaku i węchu. Przez lata zajmował się wpływem określonych smaków na emocje i zachowania ludzi. Podczas prowadzonych przez siebie badań wysnuł dość zaskakująca dla wielu osób tezę, że nasze upodobania smakowe mogą powiedzieć wiele o naszej osobowości. Naukowiec wyjaśnił to na podstawie ulubionych smaków lodów. Jego zdaniem ulubione smaki, podobnie jak cechy wyglądu czy charakteru mamy zapisane w DNA. Jego zdaniem można powiązać konkretne smaki lodów z cechami osobowości i w ten sposób poznać także siebie bardziej wnikliwie. Chcesz sprawdzić, co Twój ulubiony smak lodów mówi o Tobie? Odpowiedz na proste pytanie: "które lody lubisz najbardziej?" i sprawdź, co to oznacza według szybkiego testu na osobowość.

To, jakie lody lubisz najbardziej, mówi prawdę o twoim charakterze

Zdaniem psychiatry każdy smak lodów mówi wiele o osobowości jego "fana". A Ty który jadasz najchętniej? Sprawdź co to oznacza:

Czekoladowe wybierają osoby ciekawe świata i chętnie podejmujące nowe wyzwania, rządne przygód. Nie lubią oni nudy, ale też łatwo ulegają emocjom.

wybierają osoby ciekawe świata i chętnie podejmujące nowe wyzwania, rządne przygód. Nie lubią oni nudy, ale też łatwo ulegają emocjom. Kokosowe wybierają osoby chętne do podróży, prowadzące intensywne życie.

wybierają osoby chętne do podróży, prowadzące intensywne życie. Pistacjowe , zdaniem psychiatry, wybierają osoby o silnej osobowości i wysokiej inteligencji. Jednocześnie te osoby lubią podejmować ryzyko.

, zdaniem psychiatry, wybierają osoby o silnej osobowości i wysokiej inteligencji. Jednocześnie te osoby lubią podejmować ryzyko. Kawowe to smak marzycieli, optymistów i osób o spontanicznym usposobieniu.

to smak marzycieli, optymistów i osób o spontanicznym usposobieniu. Karmelowe smaki wybierają osoby nieśmiałe, lubiące bliskość natury oraz dbające o siebie, zarówno pod kątem fizycznym, jak i duchowym.

smaki wybierają osoby nieśmiałe, lubiące bliskość natury oraz dbające o siebie, zarówno pod kątem fizycznym, jak i duchowym. Waniliowe lody wybierają idealiści oraz osoby impulsywne.

lody wybierają idealiści oraz osoby impulsywne. Truskawkowe smaki lodów to domena osób lojalnych, oddanych i życzliwych.

