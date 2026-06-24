To mało popularne imię coraz chętniej jest wybierane przez rodziców. Oznacza "pomyślność"

KLJU
2026-06-24 9:38

Tradycja wciąż dominuje, ale zagraniczne formy zaczynają skutecznie podbijać serca Polaków. Jedno z imion dla chłopców, niosące za sobą niezwykłe znaczenie, w ostatnich latach jest coraz chętniej wybierane przez rodziców. Oznacza „spokój” i ma starożytne, hebrajskie korzenie.

Uśmiechnięte dziecko w białej pikowanej kurtce i dżinsowej koszuli, stojące na tle rozmytych jesiennych liści. Chłopiec symbolizuje radość i ukojenie, nawiązując do znaczenia imienia Noah, które zyskuje popularność, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: diana.grytsku/ Freepik.com
  • Tradycyjne polskie imiona wciąż dominują, ale rodzice odkrywają urok zagranicznych propozycji.
  • Pewne męskie imię o pięknym znaczeniu, zakorzenione w starożytności, staje się hitem w Polsce, mimo że jest jeszcze rzadkie.
  • Odkryj, jakie imię podbija serca rodziców i dowiedz się, co sprawia, że jego popularność rośnie.

Tradycja miesza się z zagranicznymi trendami

Dane z rejestru PESEL nie pozostawiają złudzeń. Najchętniej nadawanymi męskimi imionami w Polsce nadal są te o ugruntowanej tradycji. Liderem zestawienia niezmiennie pozostaje Piotr, tuż za nim plasuje się Krzysztof, a dziesiątkę najpopularniejszych zamyka Jan. O ile dwa pierwsze imiona nieco straciły na dynamice przyrostu w porównaniu do minionych dekad, o tyle Jan wciąż znajduje uznanie w oczach wielu świeżo upieczonych rodziców. Jednocześnie od kilku lat można zaobserwować wyraźny zwrot ku obco brzmiącym wariantom. Imię Noah, niosące piękne przesłanie „pocieszenia”, zyskuje w Polsce z roku na rok rzeszę nowych zwolenników.

Starożytne imię Noah. Skąd pochodzi i co oznacza?

Dla wielu osób Noah brzmi bardzo nowocześnie, jednak to jedno z najstarszych imion znanych w zachodnim kręgu kulturowym. Jego etymologia związana jest z językiem hebrajski i formą Noach (נֹחַ), którą można tłumaczyć jako „odpoczynek”, „spokój”, „pocieszenie” lub „ukojenie”. Jest to bezpośrednio powiązane z biblijną sylwetką Noego, budowniczego słynnej arki. W wersji angielskiej funkcjonuje właśnie jako Noah. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zdobyło niebywałe uznanie w wielu państwach, ze szczególnym uwzględnieniem USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii oraz krajów Półwyspu Skandynawskiego.

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Imię Noah w Polsce. Rekordowa liczba nadań

Nad Wisłą Noah to wciąż imię dość rzadko spotykane. Rodzice decydują się na nie ze względu na zwięzłą budowę, bezproblemową wymowę i międzynarodowy wydźwięk. Zgodnie z bazą PESEL, w Polsce żyje obecnie zaledwie 1388 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze. Trend jest jednak jednoznacznie wzrostowy, co doskonale obrazują statystyki. W 2025 roku imię Noah otrzymało 66 chłopców, co stanowi najwyższy wynik w perspektywie ostatniej dekady. Wybierają je głównie rodzice, którzy szukają dla swoich dzieci imion oryginalnych i dobrze brzmiących poza granicami kraju.

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