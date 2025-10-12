To najrzadsze imiona na świecie. Na liście imię z Polski. Nosi je jedna osoba na ponad 36 mln ludzi

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-10-12 4:53

Przyszli rodzice szukając imienia dla swojego dziecka często sięgają po te nietypowe. W Polsce mieliśmy już mode na zagraniczne imiona, które były spolszczane, a także imiona związane z markami lub nazwami firm. Wiele celebrytów decyduje się na oryginalne imiona. Okazuje się jednak, że na liście najrzadszych imion na próżno szukać tych, o których było głośno w mediach. Oto najrzadsze imiona na świecie.

Najrzadsze imiona na świecie. Na liście imię z Polski

Wielu rodziców marzy, aby ich pociecha nosiła oryginalne imię. Czasem zdarza się, że wyobraźnia rodziców idzie za daleko i nie zawsze urzędnik wyrazi zgodę na nadanie wybranego imienia. Odmowy najczęściej związane z tym, że dane imię może narazić jego posiada na szykany i drwiny.

W mediach najczęściej pojawiają się doniesienia gwiazdach i celebrytach wybierających dziwne i rzadkie imiona dla swoich dzieci. Syn Victorii i Davida Beckhamów nazywa się Brooklin, a naszym podwórko dzieci Michała Wiśniewskiego otrzymały imiona: Xavier, Fabienne (z Mandaryną), Etiennette i Vivienne (z Anną Świątczak) oraz Falco i Noël (z Polą Wiśniewską).

Okazuje się jednak, że istnieją jeszcze rzadziej wybierane imiona. Na światowej liście najrzadziej wybieranych imion znalazły się:

  • Aveline - imię francuskie
  •  Meira - imię hebrajskie
  •  Anouk -imię duńskie
  •  Leire. imię baskijskie
  •  Parisa - imię perskie

Polska także ma swojego przedstawiciela na liście. Chodzi o imię Nelosława.

Posiadaczka imienia Nelosława sama postanowiła dowidzieć się więcej o swoim imieniu i poznać jego etymologią. Zapytała się Rady Języka Polskiego o pochodzenia swojego imienia. Odpowiedzi udzieliła jej prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, która wskazała, że imię to jest tak wyjątkowe, że nawet nie jest objaśnione w żadnym słowników. Powstało na wzór dawnych, dwuczłonowych imion takich jak: Mirosława czy Władysława. - Imię Nelosława jest utworzone według tego wzoru, od imienia Nela: Nel(o) + -sław, gdzie „-o” jest łącznikiem. Nadający imię chciał może połączyć tradycję (imię dwuczłonowe + „-sława”) ze współczesnością. Pierwszy człon imienia – Nela to prawdopodobnie skrócenie od Petronela lub Kornelia. Może pochodzić też od imienia Nel nadawanego w XX wieku dość często w Polsce (Nel – bohaterka powieści Sienkiewicza „W pustyni i puszczy”). - wskazała prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa.

Historia imienia mojego dziadka. Jedyne takie imię w Polsce

Również w mojej rodzinie był przypadek bardzo rzadkiego, a w zasadzie nieistniejące imienia. Mój nieżyjący już dziadek miał na imię Genowefin. Jak to się stało? Rodzice mojego dziadka zginęli w czasie II wojny światowej i w zasadzie nikt w rodzinie nie poznał sekretu tego imienia. Rodzinna legendą mówi jednak, że doszło do pomyłki, a mój pradziadek zamiast zgłosić do urzędu imię Genowef, pomylił się i wyszło Genowefin.

