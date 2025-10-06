Poznaj klasyfikację osobowości Hipokratesa, która dzieli ludzi na sangwiników, choleryków, melancholików i flegmatyków.

Odkryj, jak starożytne teorie wiązały typy osobowości z przewagą soków w organizmie.

Zastanawiasz się, który z tych typów najlepiej opisuje Ciebie? Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej o sobie!

4 typy osobowości według Hipokratesa

Osobowość od tysięcy lat fascynowała ludzi. Myśliciele, filozofowie oraz lekarz od zarania dziejów próbowali sklasyfikować zachowania i cechy ludzi. Najpopularniejsze rozróżnienie typów osobowości określił Hipokrates. Wyróżnił on 4 typy osobowości, które miały być związane z przewagą soków w organizmie danego człowieka.

Według Hipokratesa ludzie dzielą się na

Sangwiników (przewaga krwi) - to osoby towarzyskie i pełne optymizmu. Mają pozytywne podejścia do świata. Uwielbiają otaczać się innymi ludźmi. Bywają jednak egocentryczni i skupienie na sobie.

Choleryków (przewaga żółci) - to urodzeni przywódcy. Są ambitni i stawiają przed sobą wyzwania, do których konsekwentnie dążą. Uwielbiają rywalizację i poczucie kontroli. Zdarza się im popadać w pracoholizm i nie reagują dobrze na krytykę.

Melancholików (przewaga czarnej żółci) - często określani mianem marzycieli lub pesymistów. To osoby bardzo emocjonalne posiadające wysokie skłonności do nadmiernego analizowania i roztrząsania. Są wrażliwi i skłonni do poświęceń.

Flegmatyków (przewaga śluzu) - to typowe ślamazarne i spokojne osoby. Nie lubią przygód i zmian. Najlepiej odnajdują się w życiowej rutynie. Nie są nadmiernie emocjonalni i nie lubią być w centrum zainteresowania.

Typy osobowości MBTI

Również współczesna psychologia na poważnie zajmuje się określaniem typów osobowości. Obecnie najpopularniejszą typologią są osobowości MBTI według Junga.

Carl Gustav Jung był psychiatrą oraz psychologiem, który wyróżnił 2 podstawowe typy osobowości - ekstrawertyk (osoby czerpiące energię z zewnątrz) oraz introwertyk (osoby czerpiące energię z wewnątrz). Dodatkowo Jung wyróżnił 4 funkcje osobowości, które według jego teorii, pomagają określić zachowanie naszego umysłu w różnych sytuacjach. W sumie Jung wyróżnił 16 typów osobowości:

ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Osądzający),

ISTJ (ang. Introverted Sensing Thinking Judging – Introwertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Osądzający),

ENTJ (ang. Extraverted Intuitive Thinking Judging – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Osądzający),

INTJ (ang. Introverted Intuitive Thinking Judging – Introwertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Osądzający),

ESTP (ang. Extraverted Sensing Thinking Perceiving – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Obserwator),

ISTP (ang. Introverted Sensing Thinking Perceiving – Introwertyk, Percepcjonista Myśliciel, Obserwator),

ENTP (ang. Extraverted Intuitive Thinking Perceiving – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Obserwator),

INTP (ang. Introverted Intuitive Thinking Perceiving – Introwertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Obserwator),

ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Osądzający),

ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging – Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Osądzający),

ENFJ (ang. Extraverted Intuitive Feeling Judging – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Osądzający),

INFJ (ang. Introverted Intuitive Feeling Judging – Introwertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Osądzający),

ESFP (ang. Extraverted Sensing Feeling Perceiving – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator),

ISFP ang. Introverted Sensing Feeling Perceiving – Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator),

ENFP (ang. Extraverted Intuitive Feeling Perceiving – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Obserwator),

INFP (ang. Introverted Intuitive Feeling Perceiving – Introwertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Obserwator).

To najrzadszy typ osobowości! Psycholodzy wskazują, że posiada go zaledwie 2 proc. ludzkości

Według psychologów najrzadziej występującym typem osobowości jest INFJ (Introwertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Osądzający) określany też mianem rzecznika. Szacuje się, że ten typ osobowości występuje u zaledwie 2 proc. populacji. INFJ to bardzo ciekawe połączenie cech. Osobowość "rzecznika" cechuje się głębokim poczuciem jedności z naturą oraz otaczającym go światem. Potrafi świetnie odczytywać emocje i często pomaga innym. Jest typem pomocnika i nauczyciela. Zwykle bywa idealistą i wierzy w większe dobro. "Rzecznik" często jest określany starą duszą. Jest milczący i cichy, ale zauważa wszystko.