UE rozpoczyna kampanię „Głosy Ludzkości” (Voices of Humanity), aby podkreślić swą wiodącą rolę w dziedzinie pomocy humanitarnej

W obliczu rosnących na całym świecie potrzeb humanitarnych - szacuje się, że w 2025 roku ponad 300 milionów ludzi będzie potrzebować pilnej pomocy - UE pragnie dotrzymać zobowiązań w zakresie dostarczania pomocy opartej na zasadach humanitarnych i rzeczywistych potrzebach, która chroni godność ludzką i ratuje życie. Celem kampanii jest budowanie zrozumienia, poczucia dumy i solidarności wśród obywateli UE, zwłaszcza wśród osób w wieku 20-40 lat, poprzez ukazanie ludzi i wartości stojących za działaniami humanitarnymi UE.

“Dzięki tej kampanii chcemy zwrócić uwagę na zasady, które kierują pomocą humanitarną UE. To nie są abstrakcyjne wartości. One chronią życie, umożliwiają działanie i gwarantują, że pomoc trafia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują” - powiedział Zacharias Giakoumis, szef Działu Komunikacji w Departamencie UE ds. Pomocy Humanitarnej.

Kampania „Głosy Ludzkości” (Voices of Humanity) zagłębia się w życie prawdziwych pracowników humanitarnych i przybliża historie z terenu poprzez materiały dokumentalne, budowanie narracji (storytelling) w mediach społecznościowych i współpracę z influencerami. Przekaz jest jasny: za każdą akcją humanitarną stoi zobowiązanie do ochrony ludzkiej godności, nawet w najbardziej złożonych kryzysach na świecie.

Kampania przedstawia historie z życia wzięte, pokazując codzienne życie trzech pracowników humanitarnych wspieranych przez UE w Gazie, Ukrainie oraz w obozie dla uchodźców z Sudanu w Ugandzie. Tym samym oferuje ludzką perspektywę działań prowadzonych w trudnych i często niebezpiecznych warunkach.

Kampania potrwa do grudnia 2025 roku i obejmować będzie dziesięć państw członkowskich UE: Czechy, Grecję, Węgry, Bułgarię, Chorwację, Litwę, Polskę, Hiszpanię, Włochy i Francję.

i Autor: „Głosy Ludzkości” (Voices of Humanity/ Materiały prasowe