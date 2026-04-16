W Polsce nosi je zaledwie 47 mężczyzn. Prawdziwy boom nastąpił tylko przez jeden muzyczny hit

To imię w Polsce w ostatnich latach nie pojawia się w rejestrach.

Ogółem nosi je zaledwie 47 mężczyzn, a szczyt jego popularności przypada na rok 2014.

Czy wiesz, które wydarzenie popkulturowe sprawiło, że to imię zyskało na popularności w Polsce?

Chodzi oczywiście o imię Donatan, które na co dzień spotyka się w naszym kraju niezwykle rzadko. Największa fala zainteresowania tym mianem przypadła na 2014 rok, kiedy to słynny producent muzyczny wspólnie z wokalistką Cleo wystąpił na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji. Przez kolejne dziesięć lat polscy rodzice decydowali się na taki wybór dla swoich synów zaledwie sporadycznie.

Pochodzenie i znaczenie imienia Donatan. Łacińskie korzenie

Badacze wskazują na wyraźne łacińskie pochodzenie tej formy, bezpośrednio wywodzące się od klasycznego słowa "Donatus", które w dosłownym tłumaczeniu oznacza kogoś obdarowanego lub danego przez Boga. W konsekwencji samego Donatana możemy rozumieć właśnie jako człowieka stanowiącego żywy dar od stwórcy. Tego rodzaju nazewnictwo cieszyło się ogromnym uznaniem już w czasach starożytnego Rzymu, gdzie tamtejsi chrześcijanie nazywali tak noworodki na znak wdzięczności za cud narodzin. Setki lat później, w epoce średniowiecza, różnorodne warianty tego miana na stałe zagościły w wielu zakątkach Europy.

Jakie cechy charakteryzują osoby o imieniu Donatan?

Powszechnie uważa się, że mężczyzna nazywający się w ten sposób wyróżnia się ogromnym indywidualizmem, silną charyzmą oraz unikalnym podejściem do świata. Mocne brzmienie słowa sprawia, że jego posiadaczowi z miejsca przypisuje się takie przymioty jak niezależność w działaniu, ogromna odwaga oraz nieszablonowe myślenie. Biorąc pod uwagę samo tłumaczenie słowa jako kogoś darowanego, można śmiało wyodrębnić kilka kluczowych zalet charakteryzujących te osoby.

Ogromna charyzma : Tacy mężczyźni uchodzą w towarzystwie za jednostki wybitne, które przyciągają innych swoimi rzadkimi talentami i magnetyzmem.

: Tacy mężczyźni uchodzą w towarzystwie za jednostki wybitne, które przyciągają innych swoimi rzadkimi talentami i magnetyzmem. Oryginalne usposobienie : Zdecydowanie się na tak nietypowe miano dowodzi potrzeby wyróżniania się z tłumu, co skutkuje bardzo twórczym życiem codziennym.

: Zdecydowanie się na tak nietypowe miano dowodzi potrzeby wyróżniania się z tłumu, co skutkuje bardzo twórczym życiem codziennym. Pogodne nastawienie: Nawiązanie do bycia darem powoduje, że posiadacze tego imienia zazwyczaj patrzą w przyszłość z ogromną wdzięcznością i niezachwianym optymizmem.

Popularność imienia Donatan w Polsce. Statystyki mówią same za siebie

W polskich realiach Donatan funkcjonuje jako całkowity unikat, a jego obecność w kulturze masowej zawdzięczamy głównie znanemu producentowi muzycznemu Witoldowi Czamarze, który od lat posługuje się tym pseudonimem artystycznym. Jego błyskotliwa kariera i głośne hity sprawiły, że Polacy nagle zaczęli zauważać to wyjątkowe brzmienie. Urzędowe liczby doskonale to odzwierciedlają, ponieważ rekordową liczbę osiemnastu rejestracji zanotowano dokładnie w 2014 roku, kiedy to muzyk wraz z piosenkarką Cleo zaprezentowali całej Europie swój słynny przebój "My Słowianie". Przez minioną dekadę urzędnicy wpisali to imię do aktów urodzenia raptem osiem razy, a od 2020 roku nikt w Polsce nie nazwał tak swojego dziecka.

