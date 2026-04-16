Ciało mężczyzny leżało przy szkole. Co się wydarzyło?

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, w godzinach porannych w Tychach. Około godziny 6.30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ciele mężczyzny znajdującym się przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Lwa Tołstoja. Zgłoszenie natychmiast postawiło na nogi policję oraz inne służby, które zostały skierowane na miejsce zdarzenia. Informację jako pierwszy podał portal 112Tychy.pl.

Po przyjeździe funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. W pobliżu szkolnego ogrodzenia znajdowało się ciało mężczyzny. Niestety na pomoc było już za późno. Teren został zabezpieczony przez policjantów, a na miejscu rozpoczęły się czynności mające na celu ustalenie przebiegu i przyczyn tragedii.

W toku wstępnych ustaleń śledczy ustalili tożsamość zmarłego. Okazało się, że jest to 33-letni mężczyzna, którego zaginięcie kilka godzin wcześniej zgłosiła jego rodzina. Bliscy stracili z nim kontakt i zaniepokojeni jego losem powiadomili odpowiednie służby. Od godzin nocnych prowadzone były działania poszukiwawcze, w które zaangażowali się policjanci.

Na miejsce zdarzenia wezwano również koronera oraz prokuratora, którzy nadzorowali prowadzone czynności. Przeprowadzono wstępne oględziny ciała oraz zabezpieczono ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Ciało mężczyzny zostało następnie zabezpieczone i przewiezione do dalszych badań, w tym sekcji zwłok, która ma pomóc w dokładnym ustaleniu przyczyny śmierci.

Według wstępnych ustaleń śledczych wszystko wskazuje na to, że 33-latek targnął się na własne życie. Policjanci podkreślają jednak, że na tym etapie postępowania prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające, które mają pozwolić na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzeń i potwierdzenie wszystkich okoliczności tragedii.

Sprawą zajmują się policjanci z Tychów, którzy prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury. Śledczy analizują zebrany materiał dowodowy oraz ustalają szczegóły dotyczące ostatnich godzin życia mężczyzny.

Pomoc dla osób w kryzysie emocjonalnym

Osoby dorosłe mogą skorzystać z bezpłatnego, całodobowego telefonu wsparcia 116 123. Działa także Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym – 800 70 22 22, gdzie pomoc dostępna jest przez całą dobę.

Dzieci i młodzież mogą zadzwonić pod numer 116 111.W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer 112.