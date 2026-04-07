Czołowe zderzenie wisiało na włosku. 33-latek zginął po dramatycznym manewrze na leśnej trasie

Tragiczny wypadek pod Starachowicami. Manewr wyprzedzania zakończony dramatem

Zdarzenie miało miejsce po godzinie 17:00 na modernizowanym fragmencie trasy łączącej Starachowice z Tychowem Starym. Kierujący osobowym audi 33-latek przemieszczał się w kierunku Starachowic i podjął decyzję o ominięciu jadącego przed nim busa. Sytuację opisał aspirant Paweł Kusiak, oficer prasowy starachowickiej komendy.

„Nieszczęście się wydarzyło, gdy już go kończył”

Jak wynika z policyjnych ustaleń, w końcowej fazie manewru na pasie z naprzeciwka pojawił się kolejny samochód, najprawdopodobniej marki fiat. Chcąc uchronić się przed czołowym uderzeniem, 33-latek wykonał gwałtowny skręt, wjeżdżając na pobocze.

W pojeździe nie znajdowali się żadni pasażerowie. Po przybyciu służb na miejsce wypadku, ratownicy wyciągnęli z roztrzaskanego auta wciąż przytomnego kierowcę. Mężczyzna natychmiast trafił do placówki medycznej, gdzie personel rozpoczął dramatyczną walkę o jego przetrwanie.

Walka o życie 33-latka. Policja w Starachowicach bada przyczyny

Niestety, obrażenia okazały się zbyt rozległe i ogromne wysiłki lekarzy nie przyniosły spodziewanego skutku.

„Przed godziną 18 dostaliśmy tragiczną informację, mężczyzna zmarł”

Oficer prasowy potwierdził najgorszy możliwy scenariusz. W miejscu wypadku pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza, zajmując się gromadzeniem kluczowych śladów. Pod nadzorem miejscowej prokuratury mundurowi będą teraz dokładnie analizować szczegóły zdarzenia.