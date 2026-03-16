Akcja straży pożarnej na ulicy Uczniowskiej w Tychach

Służby ratunkowe odebrały niepokojący sygnał w niedzielę 15 marca dokładnie o godzinie 19:52. Ogień pojawił się w bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Uczniowskiej w Tychach. Do walki z żywiołem błyskawicznie zadysponowano cztery wozy strażackie.

Ratownicy dotarli pod wskazany adres i zastali bardzo zaawansowaną fazę pożaru. Płomienie trawiły wnętrze lokalu umiejscowionego na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku. Strażacy od razu ruszyli do akcji gaśniczej, a ich głównym celem było stłumienie ognia i ochrona sąsiednich mieszkań przed potężnym zniszczeniem.

Po ugaszeniu płomieni ekipy ratunkowe przystąpiły do żmudnego oczyszczania pogorzeliska. Wyrzucano na zewnątrz zwęglone meble i sprzęty, a cały budynek dokładnie przewietrzono ze szkodliwego dymu. Strażacy sprawdzili również poziom tlenku węgla i toksycznych gazów, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim pozostałym lokatorom.

Prezydent Tychów Maciej Gramatyka zapowiada wsparcie dla pogorzelców

Niestety żywioł doszczętnie zrujnował pomieszczenia i zbadany lokal nie nadaje się już do użytku. Poszkodowani nie zostali jednak sami ze swoim nagłym dramatem i od razu otrzymali niezbędne wsparcie ze strony powołanych do tego miejskich instytucji.

Prezydent Tychów Maciej Gramatyka przekazał w mediach społecznościowych krzepiące informacje dla zaniepokojonych mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla pogorzelców tymczasowy pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Miejscy urzędnicy na bieżąco monitorują sytuację dotkniętej tragedią rodziny i zapowiadają dalszą pomoc w najbliższych dniach.

Groźnie wyglądający incydent na szczęście nie przyniósł żadnych ofiar w ludziach. Ratownicy medyczni z zespołu pogotowia przebadali na miejscu łącznie cztery osoby, w tym trójkę domowników z doszczętnie spalonego mieszkania. Żaden z pacjentów nie wymagał przewiezienia do szpitala i po krótkich oględzinach wszyscy bezpiecznie pozostali na zewnątrz.

Działania gaśnicze i zabezpieczające teren trwały nieprzerwanie aż do godziny 22:00. Teraz tyska policja oficjalnie przejmie sprawę i dokładnie zbada przyczyny wybuchu ognia. Funkcjonariusze ustalą szczegółowy przebieg tego niezwykle dramatycznego wieczoru.

