Wakacje coraz częściej bez dzieci. Rodzice podzieleni. "Nie chcemy ich widzieć przez tydzień"

Jacek i jego żona Ewa planują pierwsze od sześciu lat wakacje bez córki. Marzena spędzi tydzień u dziadków, a rodzice już snują plany na wolne dni. „Wreszcie do głosu doszły rozsądek i potrzeba pielęgnowania własnych potrzeb nad rodzicielską chorobliwą troską. Niech żyje wolność i swoboda!” — mówi cytowany przez Onet Jacek. Chociaż żona miała początkowo wątpliwości, Jacek przekonał ją, że wiele dzieci w przedszkolu spędza całe miesiące u dziadków. Sam liczy, że Marzena szybko zaaklimatyzuje się na wsi i za rok wyjedzie na dłużej.

Patrycja, mama trójki dzieci, regularnie organizuje krótkie wyjazdy tylko z partnerem. „Nie jestem wyrodną matką, która chce się na wakacje za wszelką cenę pozbyć dzieci. Jest czas dla rodziny, jest czas dla rodziców” — podkreśla w rozmowie z Onetem. Już w lipcu wybierają się na weekend do Bratysławy, zahaczając o koncert AC/DC. Dzieci zostają z ojcem lub babcią. Patrycja planuje takie wypady kilka razy w roku, bo, jak mówi, to dla niej „higiena związku”.

Samotna matka Ołena z Ukrainy też rozważa pierwszy w życiu wyjazd bez syna. „Chętnie wyjechałabym sama na wakacje, bez Saszy. Mam taki śmiały plan na tegoroczne lato” — mówi Onetowi. Chce wybrać się z koleżanką do Włoch, ale obawia się reakcji swojej mamy, która miałaby zostać z wnukiem.

Hotele bez dzieci robią furorę. W Polsce pojawia się nowy trend

Coraz większą popularność zdobywają w Polsce i za granicą hotele tylko dla dorosłych. „Co roku obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszych klientów ofertami 'tylko dla dorosłych'” — mówi Onetowi Maciej Nykiel, prezes biura podróży Nekera. Jak podaje portal, najwięcej takich hoteli znajduje się na wyspach Morza Śródziemnego, a w Polsce już ponad 180 obiektów jest oznaczonych na portalach jako „child free”.

Nie brakuje jednak przeciwników tego trendu. „Nie rozumiem, jak ktoś, kto ma dzieci, robi wszystko, aby nie spędzić z nimi wakacji” — mówi Mariusz, ojciec trójki dzieci. Jego zdaniem urlop bez dzieci to fanaberia. Podobne zdanie mają Marta i Adam, którzy, z uwagi na schorowanych dziadków, nie mają możliwości zostawienia dzieci pod opieką rodziny. „Za rok nastawiamy się co najwyżej na city breaki. A dłuższy wypad bez dzieci to melodia nie wiadomo jak odległej przyszłości” — konkluduje Marta.

Agnieszka Rzeszutek z portalu Nocowanie.pl podkreśla na łamach Onetu, że hotele bez dzieci powstały nie przeciwko rodzinom, ale z myślą o osobach oczekujących ciszy i spokoju. „To nie dzieci stanowią problem dla gości, ale rodzice, którzy często nie potrafią albo nie chcą nad swoimi pociechami zapanować” — zauważa Rzeszutek.

Jak widać, choć coraz więcej rodziców decyduje się na urlop bez dzieci, dla wielu ten pomysł wciąż pozostaje nie do przyjęcia. Dla jednych to potrzebna chwila wytchnienia i sposób na ratowanie związku, dla innych — znak egoizmu i braku odpowiedzialności. Spór wokół wakacji „tylko dla dorosłych” odsłania głębsze podziały w podejściu do rodzicielstwa. Jedno jest pewne: jeśli marzysz o odpoczynku od dzieci, warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę wiedziałeś, na co się decydujesz, zostając rodzicem.

