Wspólnie dla zwierząt - Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach! Rusza wielka świąteczna akcja charytatywna Maxi Zoo

Jak co roku, w listopadzie i w grudniu we wszystkich sklepach Maxi Zoo w Polsce pojawiły się świąteczne choinki ozdobione w niecodzienny sposób - kartkami z listami potrzeb zwierząt przebywających w schroniskach i organizacjach współpracujących z lokalnymi sklepami sieci. Każdy klient może wybrać kartkę, kupić wymienione na niej produkty na przykład: karmę, przysmaki, legowiska, zabawki czy akcesoria i zostawić je pod choinką. Po zakończeniu akcji wszystkie zebrane dary trafią do zwierząt, dla których często będą one pierwszym prawdziwym świątecznym prezentem.

Pomoc, która staje się tradycją

„Wspólnie dla zwierząt. Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach” to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych akcji społecznych Maxi Zoo, organizowana corocznie od 2018 roku. Tylko w ubiegłym roku – dzięki zaangażowaniu klientów i pracowników udało się spełnić ponad 27 tysięcy marzeń zwierząt z całej Polski i wesprzeć dziesiątki organizacji niosących pomoc bezdomnym pupilom.

- Pod naszą opieką znajdują się zwierzęta, które często mają za sobą trudne doświadczenia. W okresie zimowym nasze potrzeby są szczególnie duże, dlatego każda pomoc ma ogromne znaczenie. Cieszymy się, że możemy liczyć na wsparcie Maxi Zoo i ich klientów, dzięki którym nasi podopieczni otrzymują pełne miski i choć odrobinę ciepła – mówi Lidia Kaźmierczak, przedstawiciel OTOZ Animals Inspektorat Łódzki. – To nie tylko realna pomoc, ale i piękny gest pamięci o tych, którzy na swój dom wciąż czekają. - dodaje.

Wspólnie dla zwierząt

Inicjatywa „Wspólnie dla zwierząt. Spełnij marzenia zwierząt w schroniskach” jest częścią działań prowadzonych w ramach odpowiedzialności społecznej Maxi Zoo. Sieć regularnie organizuje ogólnopolskie akcje na rzecz poprawy losu bezdomnych pupili, wspiera odpowiedzialne adopcje i działa na rzecz lokalnych organizacji pomocowych. Do kluczowych inicjatyw sieci należy również akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”, dzięki której w ciągu ostatnich lat zebrano blisko milion złotych na wsparcie psów ratowniczych GOPR, a w tym roku, dodatkowe wsparcie w ramach kampanii dostaną psy i koty ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Nasze działania od lat pokazują, że wspólnie możemy osiągnąć naprawdę wiele. Każde podarowane opakowanie karmy, każda zabawka czy koc to nieoceniona pomoc dla zwierząt, które czekają na swoją szansę. Dziękuję naszym klientom za otwarte serca i każdy gest dobroci oraz pracownikom Maxi Zoo, którzy z pasją i zaangażowaniem tworzą tę akcję To dzięki Wam święta w schroniskach stają się cieplejsze. Spełniając marzenia zwierząt, czynimy je choć odrobinę szczęśliwymi, a zgodnie z mottem Maxi Zoo: szczęśliwsze zwierzęta to szczęśliwsi ludzie. – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.