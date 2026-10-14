Wybierz jeden samochód. Ten test osobowości zdradzi, co naprawdę cię napędza

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-14 11:34

Każdy człowiek od czasu do czasu pragnie zajrzeć w głąb swojej natury, by lepiej poznać słabe i mocne strony. Czasami robimy to z czystej ciekawości, a niekiedy zmusza nas do tego trudna sytuacja życiowa. Z tego powodu obrazkowe psychotesty cieszą się tak dużą popularnością. Chcecie sprawdzić, co tak naprawdę napędza was do działania? Wystarczy wskazać jeden pojazd.

  • Wskaż jeden z samochodów na obrazku, by dowiedzieć się, co jest twoją prawdziwą motywacją.
  • Pamiętaj, że psychotesty nie opierają się na dowodach naukowych, dlatego nie warto traktować ich jako ostatecznej diagnozy.
  • Ich prawdziwym atutem jest szansa na głębszą refleksję nad sobą i swoimi zachowaniami, a nie sam wynik, jaki otrzymasz.

Obrazki, na których znajdują się figury i symbole często kryją w sobie dodatkowe znaczenie. Mówi się, że to, co dostrzegamy na nich w pierwszej kolejności, odzwierciedla nasze nastawienie do świata czy relacje ze znajomymi. W tym wszystkim warto jednak nie tracić głowy, ponieważ psychotesty w sieci nie są rzetelnym narzędziem psychologicznym. Warto pamiętać, że podany na końcu wynik nie jest wyrocznią, a nasze decyzje w takich zabawach często bazują po prostu na aktualnym humorze lub zmęczeniu.

Oczywiście nie znaczy to, że trzeba zupełnie omijać takie zabawy szerokim łukiem, bo mogą być one świetnym startem do pracy nad sobą. Czy faktycznie jestem oazą spokoju? Z jakiego powodu wolę stać z boku, niż wyrazić swoją opinię? Szukanie odpowiedzi na te pytania może dać nam znacznie więcej niż rozwiązanie testu.

Polecany artykuł:

Spójrz na obrazek. Który samochód wybierasz? To zdradzi, co cię motywuje do działania

Należy pamiętać, że szybki test osobowości rzadko zrewolucjonizuje nasze życie. Czasami jednak to krótka chwila na przeanalizowanie własnych emocji okazuje się kluczowa. Bywa, że odczytany wynik tylko nas rozbawi, a innym razem skłoni do przemyślenia pewnych nawyków. I to właśnie jest największy plus tego typu ćwiczeń - nie sztywna definicja, a okazja do przyjrzenia się swoim zachowaniom.

Rzuć okiem na poniższą ilustrację i zdaj się na intuicję. Wskaż auto, które najbardziej ci się podoba, a potem zajrzyj do galerii i przeczytaj, co jest twoim życiowym motorem napędowym.

Przesądny Piasek o horoskopach, marzeniach i numerologii
Cztery rysunkowe samochody z uśmiechniętymi twarzami oznaczone numerami. O tym teście osobowości przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 5
Quiz. Polskie przesądy. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 15
Pod czym nie należy przechodzić?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

TEST OSOBOWOŚCI
PSYCHOTEST