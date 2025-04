Uczucia gasną i co wtedy? Tak wygląda wypalenie w związku

Marlena Ewa Kazoń w nowym odcinku podcastu podkreśla, że stwierdzenie "nie czuję już nic" to często ostatnia faza związku, pełna zamrożenia i zniechęcenia. To kombinacja złości, smutku i żalu za tym, co było. Utrata emocji może zdarzyć się każdemu, ale jak rozpoznać, że to nie chwilowe oddalenie, a poważny problem?

Przyczyny wypalenia emocjonalnego

Eksperci są zgodni, że za wypalenie emocjonalne w związku odpowiadają obie strony. Przyczyną może tu być przekraczanie granic, lekceważenie potrzeb partnera, brak komunikacji i więzi. Ciało reaguje napięciem, bólami, brakiem dotyku i intymności. Może pojawić się strach, a nawet obrzydzenie do partnera.

Marlena Ewa Kazoń zwraca uwagę, że oddalenie może być chwilowe. Wtedy wynika z indywidualnych przeżyć, takich jak utrata pracy czy żałoba. Ważne, by w takich momentach dopuszczać partnera do swoich problemów i akceptować jego wsparcie. Brak emocji może być też reakcją obronną organizmu przed kolejnym przekraczaniem granic.

Sygnały alarmowe

Niepokojące sygnały to cisza, brak rozmów, brak połączenia emocjonalnego, zdawkowe odpowiedzi. To znak, że partnerzy przestają się sobą interesować i spełniać swoje potrzeby. W takiej sytuacji ważne jest dopytywanie o przyczyny pustki, okazywanie chęci walki o związek i odbudowy więzi. Komunikat "nie czuję już nic" to często krzyk o pomoc i ostatnia szansa na ratunek.

Najczęstsze błędy

Brak rozmowy i oczekiwanie, że partner domyśli się, co przeżywamy. To krzywdzące dla obu stron. Osoby, które nie czuły się kochane w dzieciństwie, mogą być bardziej podatne na wypalenie emocjonalne w związku. Ważne jest, by w relacji słyszeć "kocham cię" i widzieć to w czynach.

Podcast "Psychonawigacje" to skarbnica wiedzy dla par, które chcą budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje. Posłuchajcie i dowiedzcie się, jak dbać o emocje w związku, zanim będzie za późno.