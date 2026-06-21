Od dziecięcego bohatera do zwykłego człowieka. Jak zmienia się obraz ojca?

Pamiętasz moment, w którym twój tata przestał być nieomylnym olbrzymem? Dla małego dziecka ojciec jest kimś na kształt superbohatera. To on potrafi naprawić rower, wie, dlaczego niebo jest niebieskie, i wydaje się najsilniejszym człowiekiem na świecie. Ta wczesnodziecięca idealizacja jest naturalnym etapem rozwoju, budującym w nas poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do świata. W oczach kilkulatka tata nie ma wad – jest fundamentem, na którym opiera się cała rzeczywistość.

Wszystko zmienia się drastycznie w okresie dojrzewania. Wtedy ten sam tata, który wcześniej był wzorem, nagle zaczyna irytować swoimi zasadami i brakiem zrozumienia dla twoich spraw. Psychologowie nazywają ten etap deidealizacją. To bolesny, ale całkowicie naturalny i konieczny proces urealniania obrazu rodzica. Nastolatek musi zrzucić ojca z piedestału, by móc zbudować własną tożsamość. Wtedy po raz pierwszy dostrzegamy, że tata to po prostu człowiek, który popełnia błędy, bywa niekonsekwentny i nie zawsze ma rację.

Bagaż z dzieciństwa, czyli o czym mówi psychologia

Wpływ tej relacji na nasze dorosłe życie jest jednak znacznie głębszy niż tylko wspomnienia z dzieciństwa. Badania, między innymi te prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu SWPS, jasno wskazują, że zaangażowanie ojca rzutuje na naszą odporność emocjonalną i to, jak radzimy sobie w stresujących sytuacjach. Obecność taty, jego wsparcie lub jego brak, kształtuje u dziecka tak zwany bezpieczny styl przywiązania. To od tej więzi często zależy, czy jako dorośli będziemy czuć się pewnie w relacjach z innymi ludźmi.

W sieci często spotykasz termin „daddy issues”, używany do opisania trudności w dorosłych związkach, szczególnie u kobiet. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to oficjalna diagnoza medyczna, a jedynie pojęcie z nurtu pop-psychologii. Opisuje ono schemat, w którym podświadomie szukamy u partnerów akceptacji i aprobaty, której zabrakło nam ze strony ojca. Zrozumienie, że nasze dzisiejsze wybory mogą mieć korzenie w dawnej relacji z tatą, jest pierwszym krokiem do uzdrowienia dorosłego życia i budowania zdrowszych więzi.

Dlaczego dopiero po latach zaczynamy rozumieć ojców?

Prawdziwy przełom w postrzeganiu ojców następuje często dopiero wtedy, gdy sami wchodzimy w rolę rodziców lub osiągamy wiek średni. Nagle okazuje się, że bycie cierpliwym, mądrym i sprawiedliwym każdego dnia to ogromne wyzwanie, któremu trudno sprostać w stu procentach. Zaczynamy dostrzegać kontekst pokoleniowy naszych ojców – mężczyzn często wychowywanych w kulcie twardości i powściągliwości, dla których okazanie czułości bywało trudniejsze niż najcięższa praca fizyczna.

Zrozumienie, że miłość taty często wyrażała się poprzez zapewnienie bytu i bezpieczeństwa, a nie przez wylewne rozmowy, pozwala na nowo poczuć z nim więź. To moment, w którym wybaczasz mu, że nie był idealny. Zaczynasz doceniać to, co udało mu się ci przekazać mimo jego własnych ograniczeń, lęków i trudnej historii, w jakiej dorastał. Empatia wobec błędów rodzica to jeden z najwyższych dowodów naszej własnej dojrzałości emocjonalnej.

Dzień Ojca 2026: Zbudujcie tę relację na nowo

23 czerwca, który w 2026 roku wypada we wtorek, to idealny pretekst, by zrobić krok wstecz i spojrzeć na tatę z perspektywy „dorosły do dorosłego”. Zamiast kopiować wierszyki z internetu, które często nie mają nic wspólnego z waszą historią, postaw na osobistą komunikację. Czasem jedna szczera rozmowa przy kawie znaczy więcej niż najdroższy prezent. Możesz zapytać go o jego marzenia z młodości albo o to, co było dla niego najtrudniejsze, gdy ty się urodziłeś.

Budowanie relacji na nowo wymaga odwagi, by porzucić dawne żale i pretensje. Często zakładamy, że ojciec i tak się nie zmieni, ale zmiana twojego podejścia może zdziałać cuda. Zamiast szukać w nim dawnego superbohatera, spróbuj dostrzec w nim człowieka z bagażem doświadczeń. To właśnie ta nowa, dojrzalsza więź – oparta na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji swoich niedoskonałości – jest najcenniejszym darem, jaki możecie sobie dać z okazji tego święta.