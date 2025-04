Zadbaj o siebie. Psycholożka szczęścia Halinka Piasecka zaleca wielkanocny reset

Oto kilka sprawdzonych sposobów na reset. Jako psycholożka wiem, że działają, a jako człowiek po prostu je kocham i stosuję.

Cyfrowy detoks.

Serio – wyłącz na trzy dni powiadomienia z maila i służbowych komunikatorów.

Nie scrolluj, a zamiast tego:

Idź na spacer

Włącz ulubioną playlistę

Zanurz się w ciekawej lekturze

Spędź czas z bliskimi

Zgoda na nic nierobienie i sen. Nie, nie musisz mieć perfekcyjnego domu ani stołu jak z Pinteresta. Masz pełne prawo wybrać sen, regenerację i spokój. Możesz nawet zapisać intencję na tę Wielkanoc: „W Święta wybieram spokój zamiast perfekcji.”

Czas tylko dla siebie, relaks na swoich zasadach.

Ruch + natura = zastrzyk dobrej energii. Spacer, las, rower – cokolwiek Cię woła.

Czytaj książki dla przyjemności, nie te z listy „to muszę ogarnąć”.

Jedz uważnie. Smakuj. Nie spiesz się.

Stwórz swój codzienny rytuał: 60 minut tylko dla Ciebie. Rano lub wieczorem: kąpiel, joga, pisanie dziennika, cokolwiek kochasz. Poproś bliskich, by uszanowali ten moment. To Twoja codzienna deklaracja: „jestem ważna”.

I wreszcie inwestycja w relacje, bo to one nas karmią. Święta to dobry moment, żeby pobyć z tymi, którzy naprawdę są nam bliscy. Bez pośpiechu, bez przymusu, z sercem. Słuchaj, pytaj, rozmawiaj, bądź naprawdę obecna. To daje najwięcej.