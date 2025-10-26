Zakupy z charakterem w Centrach Handlowych należących do Ingka Centres – który typ konsumenta kryje się w Tobie?

Zakupy stacjonarne wracają do łask – nie tylko dzięki nowym kolekcjom, ale przede wszystkim dzięki atmosferze, której nie da się zapakować w karton. Bo, jak mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park w Warszawie „Zakupy to coś więcej niż transakcja – to emocje, które trudno odtworzyć online. Wspólne przymierzanie, rozmowa, śmiech, spontaniczne odkrycie „tej jedynej” rzeczy – to właśnie te chwile sprawiają, że zakupy stają się doświadczeniem. Badania pokazują, że poprawiają nastrój, redukują stres i pomagają wyrażać siebie. W Centrach Handlowych należących do Ingka Centres (Wola Park, Port Łódź, Skende w Lublinie oraz Aleja Bielany we Wrocławiu) chcemy przywrócić tę magię – bo liczy się nie tylko to, co kupujesz, ale jak się wtedy czujesz”.

Dla jednych zakupy to szybki obowiązek, dla innych – chwila wytchnienia, sposób na poprawę humoru albo pretekst do spotkania z przyjaciółmi.

Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co Twój styl robienia zakupów mówi o Tobie?

Psychologowie wyróżnili aż dziewięć typów konsumentów – każdy z nich to inny sposób myślenia, działania i odczuwania.

Oto krótki przewodnik po zakupowych osobowościach:

Misjonarze zakupowi

Wchodzą do sklepu z listą, działają szybko i konkretnie. Zakupy dla nich to zadanie do wykonania – bez zbędnych pokus i rozglądania się.

Towarzyscy spacerowicze

Zakupy są dla nich pretekstem do wyjścia z domu, okazją do spotkania, rozmowy, wspólnej kawy. Cenią atmosferę i relacje. Zakupy to forma relaksu i budowania więzi.

Poszukiwacze okazji

To urodzeni stratedzy w świecie promocji. Porównują, analizują, polują na najlepsze ceny – i czerpią z tego ogromną satysfakcję. Nie kupują impulsywnie, tylko wtedy, gdy naprawdę się opłaca.

Esteci

Kupują oczami i sercem. Szukają piękna, stylu i jakości. Zwracają uwagę na design, jakość wykonania oraz detale. Zakupy dla nich to sposób na wyrażenie siebie.

Minimaliści

Podchodzą do zakupów z dużą rozwagą. Kupują tylko to, co naprawdę potrzebne. Cenią prostotę, funkcjonalność i trwałość. Dla nich mniej znaczy więcej.

Eksploratorzy technologiczni

Zakupy online to ich żywioł. Korzystają z aplikacji, AI i nowoczesnych rozwiązań. Testują nowinki bez strachu.

Ekologiczni idealiści

Wybierają świadomie – lokalnie, ekologicznie, etycznie. Zwracają uwagę na skład, pochodzenie, opakowanie. Często rezygnują z zakupu, jeśli coś nie spełnia ich etycznych standardów. Zakupy to dla nich troska o planetę.

Emocjonalni nabywcy

Wyjście na zakupy to ich sposób na poprawę nastroju, pocieszenie, celebrację. Kupują pod wpływem chwili.

Nostalgiczni tradycjonaliści

Lubią zakupy stacjonarne. Stawiają na sprawdzone marki i produkty. Cenią jakość, trwałość i poczucie bezpieczeństwa. Zakupy traktują jak rytuał, który daje komfort i stabilność.

A Ty? Który typ najlepiej opisuje Twój styl zakupowy? Może jesteś Poszukiwaczem okazji, który nie przepuści żadnej promocji, albo Estetą, który wybiera tylko to, co piękne? Styl zakupów to nie tylko wybór produktów – to odbicie naszych emocji, wartości i codziennych rytuałów.