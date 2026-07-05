Zdrowie psychiczne. Jak i czy w ogóle rozmawiamy o nim z dziećmi?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-07-05 5:05

Blisko 70% rodziców deklaruje, że rozmawia ze swoim dzieckiem o jego samopoczuciu i emocjach. Z drugiej strony, konkretnie o zdrowiu psychicznym i roli specjalistów w tym zakresie rozmawia ze swoimi dziećmi niewiele ponad połowa dorosłych (52%).

Dziecko w bluzie z kapturem siedzi oparte o ścianę, chowając twarz w ramionach. O zdrowiu psychicznym dzieci przeczytasz na SE.
Autor: wokandapix/cc0/pixabay/ Materiały prasowe
  • Rozmowy o emocjach to fundament odporności psychicznej dzieci, a większość rodziców aktywnie je prowadzi, uważając za klucz do rozwoju.
  • Niestety, aż co trzeci rodzic unika tych kluczowych dialogów, często z powodu braku wiedzy lub przekonania o ich zbędności.
  • Dowiedz się, dlaczego otwarte rozmowy o uczuciach są niezbędne i jak skutecznie przygotować dziecko na wyzwania emocjonalne, budując pełną świadomość.

Wśród rodziców deklarujących rozmawianie z młodszym pokoleniem na temat emocji i samopoczucia większość z nich (66%) robi to kilka razu w miesiącu lub częściej. Ponad jedna czwarta (28%) podejmuje takie rozmowy ze swoimi dziećmi co najmniej raz w miesiącu. Rozmowy o emocjach są jednocześnie najczęściej stosowanym sposobem wzmacniania odporności psychicznej dziecka (73%). Innymi popularnymi metodami jest oswajanie dzieci z porażkami i nauka radzenia sobie ze stresem (67%), a także działania mające na celu zbudowanie samodzielności (64%).

Kwestia perspektywy

Z jednej strony dane wyraźnie pokazują, że trud rozmowy z dziećmi o emocjach – bo często nie są to łatwe rozmowy – podejmuje zdecydowana większość rodziców, co niewątpliwie jest pozytywem. Z drugiej jednak, nadal prawie co 3. rodzic nie decyduje się na poruszanie tego rodzaju tematów. Środowisko domowe jest jednym z najważniejszych źródeł czerpania wiedzy i doświadczeń życiowych, które kształtują osobowość człowieka. Już na etapie czerpania pierwszych bodźców z domu jesteśmy w stanie wypracować odpowiedni sposób rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi. To bardzo ważny rozdział w życiu każdego człowieka, którego absolutnie nie powinniśmy bagatelizować

– zaznacza Diana Rychter, menedżerka ds. badań rynkowych i analiz w Nationale-Nederlanden.

Spośród rodziców objętych badaniem 31% nie rozmawia z dziećmi o emocjach i samopoczuciu, przy czym większość z nich (12% wszystkich ankietowanych) uważa, że nie ma takiej potrzeby. Ten sam odsetek przyznaje, że nie wie, jak prowadzić takie rozmowy lub że dzieci odmawiają rozmawiania na tego rodzaju tematy.

Emocje a zdrowie psychiczne

Warto też zauważyć, że rozmawianie z dziećmi o emocjach nie oznacza uświadamiania ich w zakresie zdrowia psychicznego i roli specjalistów. Podejmowanie takich tematów deklaruje już o 17 pp. mniej ankietowanych. Tymczasem świadomość, z czym wiąże się i czemu służy wizyta u psychologa czy terapeuty, pozwala swobodniej odnaleźć się w gabinetowym środowisku, jeśli zachodzi taka potrzeba

– dodaje Diana Rychter.

Postrzeganie terapii przez rodziców nie jest jednoznaczne. 41% uważa, że korzystanie z pomocy terapeuty jest obecnie po prostu modne. Nie znaczy to jednak, że rodzice nie dostrzegają potrzeby budowania odporności psychicznej u dzieci, za czym postuluje 79% ankietowanych. Z kolei 74% jest zdania, że tematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży słusznie częściej niż kiedyś pojawia się w mediach.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1012 rodziców dzieci w wieku od 3 do 18 lat w okresie 8-13 sierpnia 2025 roku w ramach badania „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce” przeprowadzonego dla Nationale-Nederlanden*

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