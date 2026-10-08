Znana marka beauty uruchamia wyjątkowy program, aby wspierać zdrowie psychiczne Polek

Co naprawdę kryje się za słowami „U mnie wszystko w porządku”? Wyniki badania Lancôme

We współpracy z Ipsos marka Lancôme przeprowadziła w latach 2025-2026 badania wśród kobiet z pięciu krajów. Wyniki pokazują, że aż 80% kobiet przyznaje, że mówi „wszystko dobrze” (I’m fine), nawet gdy tak nie jest (o 4 p.p. więcej niż w 2025 r.), a 72% żałuje ukrywania swoich prawdziwych uczuć. Ponad 60% kobiet ma trudności z mówieniem o swoim zdrowiu psychicznym. Dla wielu z nich to temat, który stanowi większą barierę niż w przypadku innych kwestii zdrowotnych, które uchodzą za temat tabu, jak kwestie związane z płodnością (54%) czy menopauzą (48%).

Najczęstszym powodem milczenia jest niechęć do martwienia innych swoimi problemami (52%). To dowodzi tego, jak głęboko zakorzeniona jest w kobietach tendencja do stawiania potrzeb otoczenia ponad własnymi. Kolejne bariery to przekonanie, że trzeba radzić sobie samodzielnie (38%), obawa przed oceną (31%) strach przed brakiem zrozumienia lub wsparcia (29%), a także presję, by sprawiać wrażenie silnej i mającej wszystko pod kontrolą (29%).

Na zdrowie psychiczne kobiet wpływają zarówno wyzwania codzienności związane m.in. z obciążeniem psychicznym ii nierównym podziałem obowiązków domowych, jak i zmiany zachodzące w organizmie na różnych etapach życia, m.in. w okresie poporodowym, podczas perimenopauzy czy menopauzy.

Pierwszy krok? Większa uważność

Zdrowie psychiczne kobiet coraz częściej staje się przedmiotem publicznej dyskusji, jednak wiele z nich nadal nie rozmawia otwarcie o swoich trudnościach ani nie sięga po pomoc odpowiednio wcześnie. Program „I'M FINE” powstał, by zachęcać kobiety do większej uważności na własne samopoczucie oraz aby wspierać je w rozpoznawaniu pierwszych objawów zaburzeń lękowych i depresji.

W Lancôme wierzymy, że optymizm jest wyborem – świadomą i odważną decyzją, by dostrzegać pozytywne strony życia i iść naprzód, szczególnie w przypadku kobiet. Jednak mamy świadomość, że optymizm bywa kruchy, a dla milionów kobiet mierzących się presją związaną z płcią i zmagających się w zaciszu domowym z problemami natury psychicznej, ten krok naprzód staje się coraz trudniejszy do wykonania. Wspieranie zdrowia psychicznego dla nas naturalnym krokiem– chcemy, aby każda kobieta miała w sobie siłę, by wybrać optymizm.

– Piękno to coś więcej niż wygląd. Jest ono głęboko związane z tym, jak się czujemy, jak budujemy relacje i jak wspieramy się nawzajem. Skoro jedna na trzy kobiety doświadcza w swoim życiu stanów lękowych i depresji, nie jest to odległy problem – dotyka on naszych matek, sióstr, córek i przyjaciółek. Zbyt często jednak te kwestie pozostają niewidoczne i bagatelizowane. Chcemy zachęcać kobiety, aby reagowały i działały zanim osiągną punkt krytyczny, wspierając je w większej uważności względem własnego samopoczucia i rozpoznawaniu wczesnych objawów lęku czy depresji – mówi Vania Lacascade, International Brand Director, marki Lancôme.

Program „I'M FINE” koncentruje się na dwóch najczęściej pojawiających się wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym kobiet: zaburzeniach lękowych i depresji2. Opiera się na dwóch głównych filarach: zwiększaniu świadomości oraz promowaniu profilaktyki. Pierwszy z nich ma pomóc w przełamywaniu stygmatyzacji wokół zdrowia psychicznego kobiet. W działania wspierające inicjatywę zaangażowały się ambasadorki marki Lancôme: Demi Moore, Christy Turlington, Zoé Saldaña i Vanessa Kirby, które dzielą się osobistymi historiami, zwracając uwagę na znaczenie zdrowia psychicznego kobiet oraz potrzebę szukania wsparcia.

Drugim filarem programu „I'M FINE” jest profilaktyka oparta na konkretnych, skutecznych narzędziach. W tym celu powstała platforma IMFINE.COM, która pomaga kobietom lepiej zrozumieć własne samopoczucie i daje dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów.

Platforma prowadzi kobiety przez trzy etapy:

1. Sprawdź, jak się czujesz – dzięki bezpłatnym zweryfikowanym naukowo narzędziom do samooceny: GAD-7 (dla stanów lękowych) i PHQ-8 (dla depresji). Narzędzia te, potwierdzone klinicznie, pomagają zidentyfikować wczesne oznaki ryzyka i wspierają podjęcie odpowiednio wczesnej interwencji. Sprawdź, jak się czujesz: https://www.imfine.com/pl-pl/zadbaj-o-siebie

2. Wsłuchaj się w siebie – na podstawie uzyskanych wyników użytkowniczki otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów, oferujących praktyczne wsparcie i wskazówki w kontekście zadbania o dobrostan psychiczny.

3. Znajdź wsparcie – poznając historie innych kobiet z całego świata, nawiązując relacje i budując poczucie wspólnoty z osobami, które mierzyły się z podobnymi doświadczeniami.

W ramach kampanii „I’m Fine” marka Lancôme wspiera działania Fundacji Twarze Depresji na rzecz zdrowia psychicznego kobiet.

12 października 2026 r. Fundacja uruchomi dodatkowy, bezpłatny Telefon Zaufania dla kobiet pod numerem 22 290 44 45. Dyżury psycholożek będą odbywać się w poniedziałki w godz. 8:00–11:00 oraz w środy w godz. 18:00–21:00. Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.

Wsparcie obejmie także bezpłatne, zdalne konsultacje psychologiczne. W ramach programu Lancôme pokryje koszt trzech pierwszych sesji terapeutycznych dla uczestniczek. Szczegóły i możliwość rejestracji są dostępne na stronie Fundacji: https://twarzedepresji.pl/pomoc-dla-kobiet/

„Obecnie jedna na trzy kobiety doświadczy w swoim życiu zaburzeń lękowych lub depresyjnych. To globalny problem zdrowia publicznego, którego nie możemy już dłużej ignorować” - mówi dr Helen Blair Simpson, profesorka psychiatrii w Columbia University Irving Medical Center (CUIMC), dyrektorka Center for OCD and Related Disorders oraz ambasadorka ADAA ds. zdrowia psychicznego kobiet. „To partnerstwo jest naszym wspólnym zobowiązaniem do znoszenia barier związanych ze stygmatyzacją oraz opóźnionym leczeniem, a także do wzmacniania kobiet na całym świecie. Prewencja to potęga. Wczesne wykrywanie jest kluczowe. Narzędzia te dają kobietom możliwość zrozumienia własnych uczuć, wczesnego podjęcia działań i zapobiegania przekształceniu się trudności w przytłaczające kryzysy”.

„Współczesne kobiety każdego dnia funkcjonują jednocześnie w wielu rolach - są matkami, partnerkami, córkami, opiekunkami, liderkami, pracownicami i społeczniczkami. Łączenie tych obowiązków bywa źródłem satysfakcji, ale także ogromnego obciążenia psychicznego. Ciągła presja, by sprostać wszystkim oczekiwaniom, często odbywa się kosztem własnego dobrostanu. Cieszymy się, że dzięki kampanii „I'M FINE” możemy wspólnie zachęcać kobiety do większej uważności na swoje emocje i korzystania z profesjonalnego wsparcia psychologicznego.” – Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, prezeska Fundacji Twarze Depresji