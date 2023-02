Bez jedzenia nie ma walentynek. Przez żołądek do serca

Najpiękniejsze wiersze miłosne dla niego na walentynki 2023. Wyrażają to, co czujesz, gdy jesteś zakochana

Walentynki to dzień w roku, kiedy wszystkim robi się nieco cieplej na sercu, zakochani obdarowują się prezentami i tworzą wspólnie nowe wspomnienia. Oprócz czułych gestów to jednak jedzenie często służy nam jako wyraz miłości, opieki i troski. Kierując się powiedzeniem „przez żołądek do serca”, w walentynki zaskocz swoją drugą połówkę wyśmienitą i łatwą w przygotowaniu kolacją. Przepisy — które skradają serca — wybrał dla nas Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), twórca kanału YouTube, autor książek kulinarnych oraz ekspert marki Instant Pot.

Na rozbudzenie apetytu — lekka sałatka

Kolację najlepiej rozpocząć od podania przystawki, która rozbudzi apetyt na kolejne danie. Ważne, żeby nie była ciężka — postaw na carpaccio lub świeżą sałatkę. Taka z zieleniną, pieczoną dynią i delikatnie orzechowym sosem z nutą słodyczy sprawdzi się doskonale. Jak ją przygotować? Rozpocznij od obrania i pokrojenia dyni w małe kawałki, które następnie należy pokryć mieszanką składającą się z: płatków chili, syropu klonowego, oliwy z oliwek i soku z limonki. Dynię włóż do air fryera rozgrzanego do 190 stopni na około 10-15 minut. Korzystając z tradycyjnego piekarnika, ustaw go na 200 stopni i piecz warzywo przez 30-35 minut. W tym czasie przygotuj dressing — połącz ze sobą pastę tahini, wodę, syrop klonowy, sok z limonki, trochę startego czosnku i sól do uzyskania gładkiej, lekko płynnej konsystencji. Na talerzu ułóż liście jarmużu (rozmasuj je, aby były miękkie), skrop sokiem z limonki, oliwą i solą. Do zieleniny dodaj dynię i polej całość kremowym dressingiem. Sałatkę możesz posypać uprażonymi wcześniej nasionami, które dodadzą daniu chrupkości.

Danie główne prosto z romantycznych Włoch

Po podkręcającej apetyt przystawce, czas na danie główne. W przypadku walentynkowej kolacji nie mogło być inaczej — wybór pada na włoską pastę. Włosi znani są ze swojej miłości do gotowania i okazywania uczuć przez jedzenie, dlatego makaron fettuccine all`Alfredo jest idealną propozycją do Twojego menu. Rozpocznij od podsmażenia w multicookerze (lub w garnku) 6 ząbków czosnku na rozgrzanej oliwie z oliwek. Wyjmij zarumieniony czosnek, poczekaj, aż ostygnie i przeciśnij go przez praskę. Następnie usmaż pokrojoną w kostkę pierś kurczaka (1 kg) i rozpocznij przygotowanie sosu. Rozpuść cztery łyżki masła, dodaj do nich taką samą ilość mąki oraz czosnek – gdy zasmażka zacznie gęstnieć zalej ją czteroma szklankami mleka i dopraw do smaku. Pozostaje tylko dodać do sosu surowy makaron (450 g), przesmażone mięso i dokładnie wszystko wymieszać. Jeśli przyrządzasz danie w multicookerze zamknij pokrywę i gotuj je pod ciśnieniem przez 10 minut, natomiast korzystając z tradycyjnej kuchenki proces będzie nieco dłuższy i zajmie ok. 20-30 minut. Po tym czasie wlej do sosu pół litra kwaśnej śmietany oraz starty parmezan (250 g), cały czas mieszając. Kiedy wszystkie składniki się połączą, przełóż danie na talerze i podawaj ze świeżo posiekaną natką pietruszki. Pycha!

Deser? Ciastko z płynnym sercem

Doskonałym zwieńczeniem efektownej kolacji jest podanie deseru. Znakomitym pomysłem będzie coś czekoladowego. Czekolada to naturalny afrodyzjak produkujący serotoninę, hormon szczęścia, a pyszne fondanty z jej dodatkiem z pewnością oczarują Twoją drugą połówkę. Ich przygotowanie jest banalnie proste — rozpuść w kąpieli wodnej gorzką czekoladę z masłem (po 125 g), aż uzyskasz gładką masę. W oddzielnej misce ubij dwa jajka z połową szklanki cukru (najlepiej drobnego), a następnie dodaj do nich tyle samo przesianej mąki i zmiksuj do połączenia składników, po czym połącz je z rozpuszczoną czekoladą. Tak powstałą masę przelej do natłuszczonych foremek i schowaj je do lodówki. Po upływie 30 minut włóż kokilki do rozgrzanego do 180 stopni multicookera lub frytkownicy powietrznej z ustawioną opcją pieczenia. Ciastka będą gotowe po około 13 minutach. W klasycznym piekarniku piecz je przez 12 minut w 230 stopniach. Przy użyciu noża delikatnie obkrój brzegi foremki i wyłóż lekko przestudzony fondant na talerz, obracając naczynie do góry nogami. Serwuj z ulubionymi dodatkami — lodami, bitą śmietaną czy słodkim sosem z owoców leśnych. Smacznego!

Od romantycznych kolacji po wymarzone prezenty — istnieje wiele sposobów, aby uczynić walentynki wyjątkowymi. Gotowanie dla drugiej połówki to doskonały sposób na wyrażenie miłości — w końcu „przez żołądek do serca”.