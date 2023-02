Sennik

Węże widziane we śnie to zapowiedź kłopotów. Ten gad śni się większości ludzi na świecie. Co to oznacza? Poznaj najpopularniejsze motywy senne i ich znaczenie

Sen o wężu lub wężach to jeden z najczęstszych koszmarów na świecie. Eksperci sprawdzili o czym śnią mieszkańcy 164 krajów i co oznaczają te sny według sennika. Z jakimi lekami lub radościami mierzy się ludzkość we śnie? Sprawdź znaczenie czternastu najpopularniejszych snów.