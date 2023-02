Sen o ciąży, śmierci i zębach króluje nocnych wizjach Polaków. Co to oznacza? Sprawdź 15 najpopularniejszych snów i poznaj ich znaczenie

Co widzisz na tym obrazku? Prosty test na osobowości zdradzi Twoje największe talenty i zalety. Liczy się pierwsze, co ujrzysz

Co oznaczają sny i jak je interpretować? Każdy z nas, choć raz doświadczył dziwnego uczucia zaraz po przebudzeniu, które było spowodowane koszmarem lub jakimś innym snem wywołującym lęk, niepokój lub radość. Od wieków ludzie zastanawiali się, co Wszechświat chce nam powiedzieć poprzez marzenia senne. Stąd wzięły się sny prorocze i senniki, dzięki którym można zinterpretować znaczenie konkretnej nocnej wizji. „Sny każdego człowieka są wyjątkowe, bo pojawiają się na podstawie subiektywnych doświadczeń i otaczającego go świata. A jednak nie może dziwić fakt, że ludzie wszędzie często miewają sny, które mają ze sobą wiele wspólnego. Interpretacja snów ma swoje korzenie we wczesnych cywilizacjach, ale największe rozpowszechnienie i wpływ na kulturę światową zyskała dzięki Freudowi – piszą autorzy badania o najczęstszych motywach sennych Polaków.

Ciąża, śmierć, zęby. Co oznacza ten sen?

Portal „Rentola” postanowił sprawdzić o czym najczęściej śnią ludzie na świecie. Na podstawie najczęstszych wyszukiwań w przeglądarkach ustalili, że Polacy najczęściej śnią o ciąży. - Sen o tym, że jest się w ciąży może symbolizować aspekt siebie lub jakiś aspekt życia osobistego, który rośnie i rozwija się – tłumaczą autorzy raportu. Na drugim miejscu zestawienia jest śmierć, na trzecim zęby. Na ostatnim, piętnastym miejscu, jest pająk. W galerii poniżej znajdziesz najczęstsze mary Polaków wraz z ich znaczeniem.

ZOBACZ TEŻ: Sny erotyczne. Skąd się biorą, czy można je zaprogramować? Co znaczy sen o seksie?

Sonda Jaki motyw pojawia sie w Twoich snach najczęściej? Ciąża Śmierć Zęby Dziecko Upadek Zdrada Zwierzęta Pies Włosy Krew Wojna Kradzież Pieniądze Woda Pająk