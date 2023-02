Ciemny Księżyc w lutym sprawi, że ten znak zodiaku odkryje swój seksapil i zmieni status w związku. Horoskop na nów Księżyca daje dużo nadziei na przyszłość

Ciemny Księżyc w lutym 2023 będzie oddziaływał na każdy znak zodiaku w horoskopie. O tym, że fazy Księżyca wpływają na nasze życie wiemy od dawna. Zgodnie z nimi funkcjonują nie tylko wody na Ziemi (przypływy oraz odpływy mórz i oceanów), ale również od nich zależy rozwój roślin. Co od wieków wykorzystują rolnicy. Energia ziemskiego satelity wpływa także na nasze samopoczucie. Najczęściej czujemy to przy pełni, ale także nów Księżyca zostawia po sobie ślad. Wszystko zależy od znaku w jakim znajduje się dana faza Srebrnego Globu. Co przyniesie nów Księżyca w lutym? Jak dobrze wykorzystać ten czas i który znak zodiaku odczuje jego największy wpływ?

Nów Księżyca w Lutym 2023. Co mogę dla siebie zrobić?

W poniedziałek, 20 lutego 2023 będzie miał miejsce nów Księżyca w Rybach. Zmienny znak wodny rządzony przez Neptuna, który nadzoruje współczucie i duchowość, ma tendencję do zaciemniania racjonalnego myślenia. Ten nów to eteryczny, pełen empatii moment, który może zainspirować do rozpoczęcia magicznego nowego rozdziału. A ponieważ nów Księżyca pojawia się tuż przed tym, jak Wenus, planeta miłości, przechodzi do nowego znaku, z pewnością skupi się szczególnie na sprawach związanych z relacjami i pieniędzmi. Nów w Rybach oznacza ogromną wrażliwość. Możemy odczuwać niepewność, a nawet lęk o przyszłość. Jednak marzycielskie Ryby zadbają by nasza wyobraźnia kreśliła dobry plan. Warto jednak uważać by nie zatracić się za bardzo, bo to znak, który lubi mieszać rzeczywistość z fikcją. Najbliższy czas jest doskonały by zajrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie: czego mi potrzeba? Na wierzch wyjdą emocje, które ukrywaliśmy przed światem. Warto dać im upust i oczyścić się przed nadchodzącą wiosną. Pozwól sobie na odpoczynek. Znajdź swój sposób na odprężenie i relaks. Nie popadaj w melancholię, zamiast tego skieruj myśli i energie na pozytywne działanie – kreśl mapę marzeń, pisz afirmacje.

Horoskop na ciemny Księżyc w lutym sprawi, że ten znak zodiaku odkryje swój seksapil i zmieni status w związku

Znakiem zodiaku, który najbardziej odczuje nów Księżyca w Rybach jest Skorpion. Wraz z nowiem w jego piątym domu romansu i wyrażania siebie, będzie to dla Skorpiona jedno z najbardziej zalotnych, najseksowniejszych i potencjalnie twórczo satysfakcjonujących księżycowych wydarzeń roku. W czasie lutowego nowiu, osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku powinny skierować emocje na projekt artystyczny lub powiedzieć komuś wyjątkowemu, co dokładnie czują. Zmiana statusu w związku może być naprawdę wzmacniająca.

