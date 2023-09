Czy masz dobre serce? Zerknij na obrazek na 3 sekundy. Tylko osoby o wyjątkowej empatii to zobaczą. Test psychologiczny

Czy masz dobre serce? W 3 sekundy poznasz prawdę

Czasami chyba każdy z nas zastanawia się, czy należy do grona osób o dobrym sercu. Czy to, jak żyje i postępuje względem innych jest wielkoduszne. Otóż często to, jak traktujemy innych ludzi jest uwarunkowane poziomem naszej empatii. Jeśli łatwo nam się wczuć w emocje i uczucia drugiego człowieka, potrafimy go zrozumieć i pomóc mu w trudnym czasie. Wówczas nie postępujemy egoistycznie i nie mierzymy go swoją miarą. Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz dobre serce, to rozwiąż poniższy test psychologiczny z obrazkiem, który zamieściła na TikToku Mia Yilin. Wystarczą dosłownie 3 sekundy, a poznasz prawdę o sobie. Czy jesteś obdarzony wyjątkową empatią? A może działasz impulsywnie?

Zerknij na obrazek. Test psychologiczny

Jak rozwiązać ten test psychologiczny? Spójrz na obrazek i odpowiedz, co na nim widzisz. Tu liczy się pierwsze wrażenie. A Ty co zobaczyłeś jako pierwsze?

Ptaki - należysz do osób, które nie przepadają za długoterminowymi zobowiązaniami. Zdecydowanie bardziej pragniesz ekscytacji, a przewidywalność po prostu Cię nudzi. Jesteś osobą, która na pewno zbyt wiele myśli, przez co w Twoim życiu pojawia się niepotrzebny stres i niepokój.

Twarz - jesteś osobą bardzo empatyczną. Szybko przejmujesz na siebie emocje innych. Ta wrażliwość sprawia, że nawiązujesz z ludźmi niezwykle głębokie i trwałe więzi. Niestety dla Ciebie może to być z czasem bardzo przytłaczające, zwłaszcza jeśli zaczniesz przyjmować ich negatywną energię.

i Autor: TikTok/ @mia_yilin Czy masz dobre serce? Zerknij na obrazek. Tylko osoby o wyjątkowej empatii to zobaczą. Test psychologiczny

Sonda Co widzisz na obrazku? Ptaki Twarz Nie widzę żadnej z tych rzeczy