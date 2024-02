Ekspertka rozwodowa alarmuje do kobiet: „Uciekaj!”. Podała jasny sygnał, że małżeństwo jest toksyczne

Ekspertka rozwodowa alarmuje do kobiet: „Uciekaj!”

Ostatnio wiele się mówi o toksycznych relacjach. Ten temat dotyczy nie tylko relacji między partnerami, ale także rodzicielskich, przyjacielskich czy tych w pracy. I o ile niektóre znajomości łatwo rozgraniczyć i się od nich odciąć, tyle w toksycznych związkach, czy małżeństwach tkwimy latach, często nawet nie zdając sobie sprawy, jak negatywny wpływ mają one na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Wiele kobiet z biegiem czasu przestaje nawet dostrzegać czerwone lampki w związku, gdyż toksyczne zachowania partnera po prostu im powszednieją. Z pomocą ruszyła ekspertka rozwodowa, Denise Isaacs. Kobieta od lat pomaga kobietom, które chcą zakończyć swoje małżeństwa i tym razem wzięła na tapetę toksyczne związki. - Jeśli tak się czujesz każdego dnia, uciekaj - zasugerowała na TikToku.

Jednoznaczny sygnał, że małżeństwo jest toksyczne

Oczywiście wiadomo, że można wymienić wiele zachowań typowych dla toksycznych osób, czy sygnałów wskazujących na toksyczną relację. Ekspertka rozwodowa skupiła się głównie na jednym. Jej zdaniem to jednoznaczny sygnał dla każdej kobiety, że jej małżeństwo jest toksyczne. - Drżysz na myśl, że partner za moment będzie cię o coś obwiniał, zastanawiasz się, co jeszcze będzie po tobie poprawiał i za co będzie się wściekał, albo w jaki sposób cię ukarze - mówi Denise. - Narcyz, który ci to robi, to ktoś, od kogo musisz uciekać. Jednorazowa kłótnia nic nie znaczy, konflikty to drobiazgi. Ale jeśli tak wygląda każdy twój dzień, to znak, że tkwisz w toksycznym małżeństwie - podkreśliła.

Oznaki toksycznego związku

Zastanawiasz się, czy związek, w którym jesteś jest zdrową relacją, czy toksyczną? Rozwiąż poniższy test i sprawdź, jak wygląda Twoja relacja.

