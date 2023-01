Gumowa lalka zastępuje mu prawdziwą kobietę! Przedstawił ją nawet swojej mamie!

Gumowa lalka zastępuje mu kobietę! Przedstawił ją nawet swojej mamie

Związki ludzi z lalkami to dosyć osobliwy i dziwny temat. Jednak jak się okazuje coraz więcej osób decyduje się na taką "relację". Jak podaje portal stylzycia.radiozet pewien mężczyzna z Australii miał dosyć samotnego życia i postanowił kupić sobie gumową lalkę. Jak sam przyznaje lalka zaspokaja go zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Od momentu jej zakupy poprawiło się jego samopoczucie i stał się odważniejszy w kontaktach z ludźmi. - Niespodziewanie otrzymałem coś, co wymagało opieki i stałego doglądania, zupełnie jak z kobietą. To było miłe - mówił mężczyzna, cytowany przez portal dailymail.co.uk. Jego "towarzyszka" ma na imię Karina i kosztowała ponad 11 tys. złotych. Mężczyzna "przedstawił" ją nawet swojej matce, która po pierwszym szoku zaakceptowała życie syna, teraz pomaga mu nawet wybierać ubrania i biżuterię dla lalki. Po jakimś czasie Australijczyk kupił kolejną lalkę i nazwał ją Laura. Co ciekawe, mężczyzna poznał także "prawdziwą" kobietę, z którą jest w związku na odległość. Para przeszła poważny kryzys po tym jak dowiedziała się ona o osobliwej pasji jej faceta. Z czasem jednak zaakceptowała lalki.

