Ile kotów znajdziesz na tym obrazku? Tylko nielicznym udaje się znaleźć wszystkie 3. Szybki test na inteligencję

Ta liczba z twojej daty urodzenia to przepowienia przyszłości. Sprawdź, co zgotował co los

Test obrazkowy na inteligencję. Ile kotów znajdziesz?

W sieci roi się od wszelkich testów obrazkowych. Jedne z nich mają za zadanie rozszyfrować nasze mocne strony i słabości, inne z kolei sprawdzić naszą spostrzegawczość. Cenisz sobie obrazkowe łamigłówki? To sprawdź swoją spostrzegawczość w szybkim teście na inteligencję. Najnowsza praca węgierskiego ilustratora, Gergelya Dudása to wbrew pozorom spore wyzwanie nawet dla prawdziwych bystrzaków. Na obrazku zobaczysz mnóstwo pingwinów, a wśród nich bałwany w kolorowych szalikach i czapkach. Jednak to nie wszystko. Wśród nich ukryły się... trzy koty! Wcale nie jest łatwo je znaleźć i tylko nielicznym udaje się sprostać wyzwaniu w kilka sekund. To zadanie wymaga maksymalnego skupienia i wyjątkowej spostrzegawczości.

Znajdź trzy koty na obrazku

Trzy koty, które rysownik Dudás ukrył na obrazku, do złudzenia przypominają pingwiny. Też mają białe brzuszki, ale czarne uszy, których brak ptakom. Po tym rozpoznasz ukryte mruczki. Jeśli masz problem z odnalezieniem kotów - podpowiadamy: dwa z nich znajdują sie po prawej stronie grafiki.

i Autor: Facebook/ Gergely Dudás - Dudolf Ile kotów widzisz na tym obrazku? Tylko nielicznym udaje się znaleźć wszystkie 3. Szybki test na inteligencję

Sonda Ile kotów widzisz na tym obrazku? Żadnego 1 2 3