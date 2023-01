Ile trójkątów widzisz na obrazku? Tylko nieliczni znają prawidłową odpowiedź. Ten szybki test zdradzi inteligencję i prawdę

Genialne zastosowanie kieliszka do wina! Tak go jeszcze nie używałaś, a powinnaś

Szybki test na inteligencję. Ile trójkątów widzisz?

W sieci można znaleźć liczne testy na inteligencję i spostrzegawczość. Część z nich wydaje się prosta, a w rzeczywistości zawiera wiele podchwytliwych treści, które jedynie nieliczni potrafią wychwycić. I tak właśnie jest w przypadku testu z trójkątami. To sprawdzian nie tylko z naszej spostrzegawczości, ale także dobrej pamięci, ponieważ to te dwie cechy są niezbędne do prawidłowego rozwiązania testu. Okazuje się, że tylko osoby o ponadprzeciętnej inteligencji są w stanie rozwiązać zagadkę szybko i prawidłowo. Wystarczy spojrzeć na obrazek powyżej i policzyć wszystkie trójkąty, które widzimy. Wydaje się proste? Nic bardziej mylnego. Większość osób jest w stanie znaleźć jedynie 13 trójkątów, a ta odpowiedź jest błędna. Przy wytypowaniu kolejnych zaczynają się schody. A tylko w przypadku, gdy znalazłeś 18 trójkątów na tym obrazku, to możesz poszczycić się ponadprzeciętną inteligencją. Jednak to wciąż nie jest ostateczna odpowiedź. Spójrz na obrazek powyżej i policz trójkąty, które widzisz. Pamiętaj, aby się nie zniechęcać, jeżeli nie poszło ci zbyt dobrze za pierwszym razem. Z kolei poniżej znajdziesz prawidłową odpowiedź na to pytanie.