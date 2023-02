Imię dla dziecka a znak zodiaku. Horoskop wskazał imiona dla dziewczynek i chłopców idealnie pasujące do znaków zodiaku

Ta kobieta ma 64 lata, a ciało jak nastolatka. Bogini. W bikini epatuje seksapilem i wygląda lepiej niż niejedna dwudziestolatka. Jak to robi?

Co widzisz na obrazku? Prosty test na osobowość wyjawi Twoje traumy i największe lęki. Liczy się pierwsze wrażenie

Co mówi o Tobie ulubiona liczba. Sprawdź jej ukryte znaczenie w numerologii. Ta liczba zdradzi najmroczniejszy sekret Twej duszy lub będzie radosną nowiną

Numer mieszkania ma gigantyczne znaczenie w numerologii. Może przynieść Ci pecha lub przewidzieć szczęście. Sprawdź, co oznacza dla Ciebie

Imię a znak zodiaku

Wybór imienia dla dziecka to spore wyzwanie dla świeżo upieczonych rodziców. Decyzja, jaką podejmą wpłynie na całe życie pociechy. Są też tacy, którzy wierzą, że imię, jakie otrzymujemy w dużej mierze determinuje naszą osobowość - wpływa na samoocenę, rozwój kariery, relacje z ludźmi itd.. Drugą kwestią, którą bierzemy pod uwagę podczas wyboru imienia dla córki lub syna, jest nazwisko. Warto, aby jedno z drugim współgrało. Zwolennicy astrologii uważają, że przy wyborze imienia dla dziecka należy sugerować się również znakiem zodiaku, który patronuje dacie urodzenia. Otóż zgodnie z tym przekonaniem, każdy znak posiada szereg cech osobowości. Są to zarówno zalety, jak i wady. Niektóre imiona mogą wzmocnić pozytywne cechy człowieka, a wyciszyć te negatywne. Z tego względu warto kierować się wskazówkami z horoskopu i wybrać imię, które będzie pasowało do konkretnego znaku zodiaku.