Jak wygrać zaproszenia na galę Bestsellerów Empiku 2022?

Wygraj wieczór VIP

To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć na żywo najpopularniejszych twórców 2022 roku, w tym najchętniej słuchanych muzyków. Na scenie pojawią się m.in. sanah, Agnieszka Chylińska, Ralph Kaminski, Mrozu i SB Maffija. Artyści wykonają swoje przeboje w wyjątkowych aranżacjach dyrektora muzycznego gali, Kuby Galińskiego, przygotowanych specjalnie na ten wieczór. Wśród nominowanych do Bestsellerów Empiku znaleźli się np. Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda, Szczepan Twardoch, Maria Sadowska czy Justyna Mazur.

Co trzeba zrobić, aby zawalczyć o wygraną? Wystarczy zgłoszenie i odrobina kreatywności! W konkursie mogą wziąć udział klienci korzystający z usługi Empik Premium, którzy w okresie 16-25 stycznia zrobią zakupy w Empiku za min. 80 zł. Należy zarejestrować paragon i odpowiedzieć na proste pytanie konkursowe „Dlaczego to właśnie ty powinieneś wygrać wyjątkowy wieczór VIP z Bestsellerami Empiku?”. Do trzech osób trafią ekskluzywne podwójne wejściówki na galę w pakiecie z noclegiem w pięciogwiazdkowym hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Natomiast zwycięzca nagrody głównej nie tylko weźmie udział w wydarzeniu i spędzi noc w luksusowym apartamencie wraz z osobą towarzyszącą, lecz także otrzyma zaproszenie na kolację w restauracji hotelowej. Do wygrania są też karty prezentowe do Empiku o wartości 300 zł.

Do kogo trafią statuetki?

Zwycięzców Bestsellerów Empiku 2022 oraz laureatów Odkryć Empiku 2022 poznamy już 7 lutego. Galę finałową pod hasłem #swiatsiezmienia będzie można śledzić na antenie TVN oraz w streamingu, który poprowadzą Red Lipstick Monster i Karol Paciorek.