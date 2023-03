Kształt nosa a osobowość. Po nim poznasz swoje talenty i zalety charakteru. Nos zdradzi też Twoją mroczną stronę

Kształt nosa a osobowość

Nos to niezwykle ważny element twarzy. Pełni nie tylko funkcje umożliwiającą oddychanie, ale jak się okazuje kształt nosa może mieć związek z naszą osobowością. Kilka lat temu izraelski naukowiec prof. Abraham Tamir z Uniwersytetu Ben-Guriona przeprowadził badania w tym zakresie i doszedł do szokujących wniosków. Podczas badań przeanalizował 1793 fotografii oraz portretów. Na tej podstawie wyodrębnił kilka typów nosów i dopasował do nich cechy charakteru ich posiadaczy. Co kształt nosa mówi o osobowości człowieka? Na przykład osoby o nosie rzymskim charakteryzują się odwagą i ambicją. Lubia nowe wyzwania i są pozytywnie nastawieni do świata. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co mówi o Tobie Twój nos, znajdź go w galerii i sprawdź, jakie zgodnie z tą teorią masz wady i zalety.