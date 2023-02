i Autor: Shutterstock Kształt stóp

Co mówi o Tobie stopa?

Kształt stóp a osobowość. Stópka prawdę Ci powie. Tego nie zdradzi Ci podolog. Osoby z takim stopami najczęściej skarżą się na samotność, a życie ich nie rozpieszcza

Czy wiesz, co mówią o Tobie stopy? To część ciała, która budzi wiele emocji. Jedni totalnie nie przywiązują do niej uwagi, a inni obdarzają fetyszem. Okazuje się, że są także i tacy, którzy wierzą, że kształt stopy może zdradzić naszą osobowość. Sprawdź, co mówi o Tobie, stopa oraz kształt i rozmiar palców. Jakim człowiekiem jesteś? Dopasuj swój kształt stopy i poznaj prawdę o sobie.